Unzué: "Hemos creado la sensación de que estábamos cerca de empatar"

Cornellà de Llobregat , 18 sep .- El entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, aseguró después de perder contra el Espanyol en Cornellà-El Prat que su equipo creó "la sensación" de que estaba "cerca de empatar con corazón y ambición", pero que no les dio para "sacar ningún punto".

Unzué mantuvo que la situación en la clasificación "no es lo ideal, no le gusta a ningún aficionado del Celta". Reaccionar, dijo el preparador, es clave: "Lo importante es saber recuperarse de estos golpes. Hasta ahora lo hemos hecho y no tengo duda de que lo haremos de nuevo. No hay tiempo para lamentarse".

El responsable del banquillo gallego ha reconocido que el primer gol ha hecho más daño que el segundo. "Viene de intentar presionar en el campo rival. Ellos con capaces de contrarrestarla y atacar. El segundo es un error en medio campo, pero es parte del juego", analizó.