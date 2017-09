Rusia rechaza demanda contra antiguo KGB por misterio del "Schindler" sueco

Moscú, 18 sep (EFE).- La Justicia rusa rechazó hoy la demanda contra el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) interpuesta por los familiares de Raoul Wallenberg, diplomático conocido como el "Schindler" sueco y que supuestamente murió en una cárcel en Moscú en 1947.

Un tribunal moscovita admitió hoy a trámite la querella, pero el mismo día que se inició la vista la jueza rechazó la demanda "en su totalidad".

La sobrina de Wallenberg, Marie Dupuy, decidió querellarse contra los servicios de seguridad rusos para que la Justicia les obligara a proporcionar a la familia los documentos originales sobre la suerte del diplomático después de su detención por las tropas soviéticas en Budapest en 1945.

"El destino de Wallenberg es uno de los mayores mitos de la historia de Rusia. Los documentos que piden los familiares de Wallenberg tienen ya 70 años y el acceso debe ser abierto", dijo Iván Pávlov, abogado de Dupuy, a medios locales.

Hasta ahora el FSB sólo ha proporcionado una parte de los documentos, pese a las numerosas peticiones de familiares e historiadores durante las últimas décadas.

Según los abogados de la familia, el argumento del FSB para no entregar dichos documentos es infundado, ya que consiste en que estos contienen datos personales sobre terceras personas

Además, el antiguo KGB mantiene que, por el mismo motivo, gran parte de esos documentos podrán ser desclasificados sólo a partir de 2020 y con el beneplácito de los familiares de dichas personas.

"Por supuesto, recurriremos el fallo, ya que lo consideramos ilegal e injusto. Aún tenemos algún as en el arsenal, pero no lo vamos a desenfundar ni hoy ni mañana. Esto no es un sprint, sino un maratón", insistió Pávlov.

Las autoridades rusas también rechazaron en marzo pasado la solicitud para que se pudieran estudiar los documentos de las cárceles de Lubianka y Lefórtovo, donde el diplomático escandinavo supuestamente estuvo retenido entre 1945 y 1947.

La última vez que Wallenberg fue visto con vida fue el 17 de enero de 1945, cuando acudió a reunirse con los altos mandos de las tropas soviéticas que acababan de tomar Budapest.

En 1957 la Unión Soviética informó oficialmente de que Wallenberg había muerto de un ataque al corazón el 17 de julio de 1947, a la edad de 34 años, en una celda de la cárcel de la Lubianka, en el corazón de Moscú.

Con todo, las autoridades suecas no lo declararon muerto hasta octubre de 2016 a recomendación de los administradores de los bienes del fallecido.

Nacido en 1912, el diplomático fue destinado a Budapest durante la Segunda Guerra Mundial y desde esta posición extendió salvoconductos suecos para miles de judíos, consciente de que el Gobierno húngaro estaba organizando deportaciones masivas a campos de exterminio nazis.

Diversas estimaciones calculan que salvó de la muerte a hasta 50.000 húngaros gracias a sus "autobuses blancos", los transportes en los que enviaba hasta su país natal a los perseguidos por el nacionalsocialismo con la complicidad de la Cruz Roja Internacional.

Presuntamente, las autoridades soviéticas pensaban que Wallenberg era un espía estadounidense, motivo por el que habría sido detenido y enviado a Moscú.