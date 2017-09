Raúl Cámara: El Córdoba jugó demasiado cómodo, no tuvimos opciones

Santa Cruz de Tenerife, 18 sep (EFE).- El lateral derecho madrileño del CD Tenerife, Raúl Cámara, ha reconocido que el conjunto blanquiazul no tuvo ninguna opción en el encuentro de ayer ante el Córdoba, en el que el equipo andaluz fue superior y jugó "demasiado cómodo" para conseguir la victoria (2-0).

El zaguero ha relatado que no se encontraron en el campo y tácticamente no estuvieron bien, ya que había "mucha distancia entre líneas", el equipo "no apretó bien" y no fue un bloque.

"Entonces, cuando el equipo no es bloque y el rival está acertado, acabas llegando casi siempre tarde, estando desordenado y con mucha distancia entre líneas. La mayoría de las segundas jugadas fueron para ellos", ha agregado.

Raúl Cámara ha insistido en que el equipo siempre tiene la actitud de correr y pelear, pero ayer el Córdoba estuvo más acertado y fue más ganador.

"Muchas veces estos partidos sirven para ver que el equipo debe trabajar para mejorar. Es un partido del que debemos sacar conclusiones para intentar corregir las cosas", ha resaltado el lateral derecho.

El lateral ha recalcado que la solidez es fundamental en Segunda División, mientras que ha asegurado que el CD Tenerife "tiene gente arriba que puede marcar diferencias".

"Tenemos que mejorar para adquirir esa solidez, competitividad y tiene que volver a ser rocoso", ha comentado.

Raúl Cámara ha comentado que el año pasado pusieron el listón bastante alto, aunque ha advertido de que "esto es muy largo".

"El equipo tiene una base importante, con un trabajo hecho respecto a todos, pero es cierto que viene gente nueva y los equipos muchas veces se están rodando. Ningún conjunto está ya en plena forma", ha manifestado el jugador.