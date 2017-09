Michael Peña: "Todavía hay algo mágico sobre los ninjas"

Los Ángeles , 18 sep .- Consolidado como uno de los rostros latinos más reconocibles de Hollywood, Michael Peña, quien presta su voz a la parodia animada de las películas sobre ninjas "The Lego Ninjago Movie", dijo a Efe que el mundo y las historias de los ninjas conservan incluso en la actualidad un encanto especial.

"Todavía hay algo mágico sobre los ninjas (...). Es esta misteriosa cosa de ser como muy escurridizo y mortífero", explicó Peña en una entrevista telefónica.

"Me encantan. Recuerdo que cuando era un niño veía un montón de películas de ninjas. Mi hermano y yo teníamos esas estrellas ninjas y nos parecía que eran geniales (...). También nos vestíamos como ninjas y me gustaba mucho. Y las artes marciales, también. Yo practicaba kárate y boxeo y siempre era muy divertido", añadió.

Tras "The Lego Movie" (2014) y "The Lego Batman Movie" (2017), que juntas recaudaron en todo el mundo 781 millones de dólares, "The Lego Ninjago Movie" se estrena este viernes en Estados Unidos con las voces en su versión original de Michael Peña, Dave Franco, Justin Theroux, Olivia Munn, Kumail Nanjiani y con un pequeño cameo de Jackie Chan.

De familia mexicana pero criado en Chicago, Peña (1976) explicó que no tuvo que pensárselo mucho para aceptar la oferta de esta nueva película de la famosa marca de juguetes.

"Mi hijo es un gran fan de Lego (...). Vi con él las dos primeras temporadas de la serie de televisión 'Lego Ninjago' así que cuando me dijeron '¿te gustaría estar en esta película' fue como 'oh, por supuesto, ¡me encantaría!'", dijo el intérprete.

La trama de "The Lego Ninjago Movie" gira en torno a un joven ninja llamado Lloyd quien, con ayuda de sus amigos, se enfrentará a Garmadon, un temible villano que, como retorcido giro, es además su padre.

Con la acción frenética y alocada y las bromas infantiles que caracterizan las cintas de Lego, este nuevo largometraje también parodia, como guiño a los adultos, los códigos de honor y valentía y las habilidades extraordinarias propias de los ninjas.

En este sentido, Peña reflexionó sobre lo difícil que es lograr un equilibrio entre "chistes para niños" con "chistes que sólo los padres entenderán".

"No sé cómo lo hacen los guionistas, pero lo hacen muy bien. Recuerdo, por ejemplo, que 'The Lego Batman Movie' era realmente increíble", indicó.

Peña se encarga de dar voz a Kai, uno de los compañeros de aventuras de Lloyd y que, según el actor, es "un tipo muy leal a su familia de ninjas".

"Es muy protector y además controla el elemento del fuego. Sólo quiere asegurarse de que sus amigos están bien", afirmó.

Por otro lado, el actor habló de las relaciones entre un padre y un hijo y los conflictos familiares que se dan por la ausencia de uno de los dos, que en su opinión son "temas universales".

"Yo, por ejemplo, soy actor y tengo que viajar mucho, por lo que algunas veces no estoy (en casa) y eso me hace sentir horrible. Y estoy seguro de que hay personas que no pueden estar con su hijo o su hija en su partido del fútbol o cosas así", señaló.

En la trayectoria de Peña, un profesional curtido y respetado en la industria audiovisual de Estados Unidos, abundan los filmes de prestigio como "Crash" (2004) de Paul Haggis, "César Chavez" (2014) de Diego Luna o "The Martian" (2015) de Ridley Scott.

En el horizonte más inmediato tiene pendientes la cinta bélica "Horse Soldiers", en la que compartirá escenas con Chris Hemsworth y Michael Shannon, y "Ant-Man and the Wasp", la continuación de la película de superhéroes de Marvel "Ant-Man" (2015) que protagonizaron Paul Ruud y Evangeline Lilly.

"Lo único que quiero es que, si se puede, sea aún un poco mejor que la primera", comentó Peña sobre "Ant-Man and the Wasp", que están rodando en estos momentos.

Por último, el actor abordó brevemente la delicada situación de los latinos en Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump y sus polémicas medidas migratorias, y opinó que no es suficiente con manifestarse a posteriori sino que hay que votar y participar en las elecciones para evitar este tipo de situaciones.

"La gente que no vota y luego se queja... Están muy orgullosos de ser latinos, pero tienes que demostrarlo actuando. No puedes esperar hasta que algo sea malo (para protestar): tienes que evitar estas cosas", dijo.