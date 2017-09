Marcelino: "El equipo compite, aunque nos gustaría tener más victorias"

Valencia, 18 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dijo hoy que su equipo "está compitiendo bien" en las primeras jornadas de Liga, en la que se mantiene invicto, aunque reconoció que le gustaría llevar alguna victoria más.

"En dos de los partidos empatados estuvimos cerca de ellas. Ante el Levante tuvimos fases muy buenas, con situaciones para haber sentenciado, pero el nivel competitivo del equipo es muy bueno", insistió en rueda de prensa.

"Estamos en un proceso de construcción, con muchísimo trabajo por delante y mucho por mejorar, pero el compromiso de los futbolistas me lleva a ser tremendamente optimista", agregó.

Sobre el partido ante el Málaga apuntó que a pesar de que el conjunto andaluz aún no ha puntuado, espera un partido difícil y anunció que va a realizar algunas rotaciones en el once inicial.

"Es un partido difícil porque el Málaga no ha sumado, pero en tres de sus cuatro partidos ha perdido por la mínima y en el último, ante el Atlético de Madrid, demostró un buen nivel, les puso en dificultades, y tuvo las dos ocasiones mas claras del partido", explicó.

"Siempre hay que respetar al máximo al rival independientemente de la dinámica de resultados previas al partido. Seremos capaces de ganar si ponemos más trabajo, mas acierto, no dejamos al rival tener ocasiones y nosotros hacemos las suficientes para marcar", prosiguió.

Buena parte de la rueda de prensa se centró en la polémica suscitada tras la suplencia del delantero italiano Simone Zaza en el último partido ante el Levante, a la que el técnico restó importancia y aseguró que su trato con el futbolista es bueno.

"Mi situación con Simo es igual que con el resto de jugadores. Hay comunicación, diálogo, cercanía y predisposición buena por su parte. Tomamos decisiones desde un punto de vista deportivo para buscar lo mejor para el equipo y tratar de ser justos", indicó.

"Nos sentimos bien con él y no pasa nada, no le doy ningún tipo de trascendencia. En cada momento elijo al que considero mejor, y a veces puedo acertar o fallar, pero la situación es perfecta en estos momentos", añadió Marcelino, quien adelantó que si no se lesiona en este último entrenamiento entrará en la lista y podría ser titular.

Ssobre el carácter del internacional italiano, el técnico señaló que "no hay problema con que un jugador se enfade por no jugar".

"Eso demuestra motivación e interés por ser útil para el equipo. Siempre que haya respeto hacia sus compañeros y conmigo. Veré positivamente siempre que uno se enfade por no jugar", añadió.

Respecto a la falta de gol mostrada por su equipo hasta ahora, Marcelino afirmó que van muy pocas jornadas y que salvo el día del Atlético de Madrid, habían generado suficientes oportunidades para haber hecho mas goles.

"Son procesos. Estaría preocupado si la frecuencia de ocasiones fuera tan escasa como ante el Atlético, pero no ha sido así. Es cuestión de tiempo y de mejorar la faceta ofensiva", dijo.

El preparador asturiano tuvo palabras de elogio hacia el trabajo del atacante Rodrigo Moreno, a pesar del escaso bagaje goleador que ha demostrado en los tres años que lleva en el Valencia.

"No puedo entrar en una valoración global de lo sucedido hasta hora, pero desde que está con nosotros, es el delantero que más corre, el que más participa, el que más ayuda al trabajo colectivo y ha marcado un gol. Me tengo que ceñir a eso", destacó.

"Para mí es un delantero que va a mejorar su rendimiento. Puede que esté ansioso, puede que tenga una influencia no positiva de la etapa anterior, pero veo a un delantero con buenas condiciones y una actitud encomiable, y así, me extrañaría que en el recorrido de esta temporada no nos ofreciera un gran rendimiento", concluyó.