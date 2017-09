Herrera elogia a Paco Jémez, pero dice que le falta clasificarse a liguilla

México, 18 sep (EFE).- El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, afirmó este lunes que su colega español Paco Jémez está cumpliendo un buen proceso con el Cruz Azul, aunque le falta clasificar a su equipo a la liguilla final.

América y Cruz Azul se enfrentarán este martes en los octavos de final de la Copa MX del Apertura, en un duelo de eliminación directa que enfrenta a dos de los equipos más populares.

"Creo que Jémez está haciendo un proceso muy bueno, está haciendo un trabajo para volver a meter al Cruz Azul a la liguilla y también está trabajando en la Copa, hizo muy buen trabajo para meterlo en esta ronda", dijo Herrera en conferencia de prensa.

Herrera destacó que la plantilla de jugadores que dirige el español ha cambiado desde el mexicano Guillermo Vázquez los llevó a la final del Clausura 2013 que precisamente ganó el América bajo el mando de Herrera.

El exseleccionador mexicano descartó comparar el trabajo de un o y otro técnico, pero remarcó que Vázquez llegó a la final aunque perdió.

"Jémez todavía no llega (a la final), todavía no califica, yo no puedo comparar si está bien el trabajo de Jémez o mal el de Vázquez, eso lo hará la directiva (del Cruz Azul)", apuntó.

Herrera se expresó bien de Jémez aunque explicó que él prefiere que los técnicos mexicanos reciba más oportunidades.

"Los técnicos extranjeros tiene capacidad y eso es bueno, pero si te dan un apoyo que los mexicanos no nos dan, es obvio que tu equipo tiene que empezar a funcionar y andar bien", dijo Herrera en clara referencia al español, quien llegó al equipo para el pasado Clausura 2017 y en el actual Apertura cumple su segundo torneo.

"Si (Jémez) viene a sumar, bienvenido, él está haciendo bien las cosas Cruz Azul y los jugadores están comprometidos con él son quienes mejor pueden hablar de su trabajo", finalizó.

El Cruz Azul tiene como pendiente el título de liga del fútbol mexicano que no conquista desde el Torneo Invierno 1997 mientras que la Copa MX la ganó en el Clausura 2013.