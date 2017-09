Forcadell y Colau defienden libertad de prensa en 40 años de ataque al Papus

Barcelona, 18 sep (EFE).- La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han reivindicado hoy la libertad de prensa y de expresión en el acto del 40 aniversario del atentado en Barcelona contra la revista satírica El Papus cometido por un grupo de ultraderecha en 1977.

Forcadell y Colau han descubierto en la calle Tallers de Barcelona una placa conmemorativa e informativa del atentado, justo delante del edificio donde se encontraba la redacción de aquel semanario satírico en el que colaboraron periodistas como Antonio Franco, Manuel Vázquez Montalbán, Maruja Torres o Joan de Sagarra.

Al acto de homenaje a las víctimas -17 personas resultaron heridas y falleció el conserje del edificio, Joan Peñalver, en el atentado del 20 de septiembre de 1977- han asistido también algunas de ellas y trabajadores de El Papus, entre ellos Òscar Nebreda o Rosa Lores, quien fue una de las heridas más graves y que no ha podido contener su emoción.

"Este es un acto de memoria y de justicia, pero que ha tardado demasiado tiempo en llegar. Si aquel atentado ya es terrible en sí mismo y fue un golpe a la libertad de prensa y a la vida y la dignidad humana, aún es peor para las víctimas tener que luchar durante décadas para que se las reconozca como víctimas de un atentado terrorista", ha lamentado Colau.

Por ello, tras admitir que las administraciones "no han estado a la altura", ha pedido "disculpas" a las víctimas y familiares; como también ha denunciado que "los autores nunca fueron detenidos, todos sabían que era la ultraderecha barcelonesa, pero no se quiso hacer justicia". "No nos resignamos, queda pendiente hacer justicia", ha recalcado.

Colau ha "reivindicado la libertad de prensa y el pensamiento crítico" y, recordando los atentados de La Rambla, ha asegurado que Barcelona es "ciudad de diálogo, paz, que ama la libertad, que no tiene miedo, que defiende la libertad, la convivencia en la diversidad y siempre defenderá la libertad de prensa".

Una defensa de la libertad de prensa frente a los periodistas que "son perseguidos por sus ideas, en cualquier lugar del mundo, pero también en nuestra ciudad, donde también ha pasado y desgraciadamente sigue pasando", ha sugerido la alcaldesa.

También Forcadell ha pedido "perdón" a las víctimas. "Se tardaron 20 años en reconocerlas como víctimas del terrorismo y nunca se ha hecho justicia. Los detenidos por aquel acto, de una banda de extrema derecha, Juventud Española en Pie, nunca fueron condenados".

"En 40 años, la justicia española ha sido incapaz de esclarecer los hechos y condenar a nadie", ha criticado la presidenta del Parlament, quien ha considerado que "la libertad de expresión es irrenunciable en democracia. No podemos permitir censura, coacciones ni amenazas a medios, televisiones, diarios o revistas satíricas. Es un pilar fundamental de cualquier democracia y debemos defenderlo".

"Ni en esos momentos ni ahora", ha dicho Forcadell, que ha considerado "muy triste" que la libertad de expresión "se esté cuestionando" también en la Cataluña actual. "Hemos visto lo que ha pasado (en los últimos días) y nos debemos cuestionar qué tipo de calidad democrática tenemos cuando en el siglo XXI estamos sufriendo amenazas y coacciones a medios de comunicación".

También la periodista Neus Bonet, decana del colegio de Periodistas de Cataluña, ha afirmado que los atentados a El Papus y en La Rambla dejan el legado de que "solo hay un código deontológico para la vida y el periodismo: no tener miedo y defender la libertad de expresión en momentos como estos".

Y Rosa Lores, en nombre de las víctimas, ha recordado que "una víctima lo es para siempre" y ha lamentado que los afectados han "sufrido mucho" al no tener ayuda de las autoridades durante muchos años.