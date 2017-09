La escolta grancanaria Patricia Cabrera participará en el concurso de triples

Las Palmas de Gran Canaria, 18 sep (EFE).- La escolta del Star Center-Uni Ferrol, Patricia Cabrera, de 26 años, será una de las participantes en el concurso de triples de la Supercopa Endesa que se disputará el próximo sábado en el Gran Canaria Arena, según ha anunciado hoy la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB)

La jugadora isleña, de 172 centímetros, ostenta el récord de triples de la máxima categoría del baloncesto femenino español, con 10 de 14 intentos, que logró vistiendo la camiseta del Spar Gran Canaria, y reconoce en declaraciones a la propia ACB que tiene opciones de vencer, aunque debe quitarse la presión de encima.

"Creo que sentiré una gran emoción al competir en mi casa contra los mejores tiradores de la Liga Endesa. Puedo pensar mil situaciones que pueden suceder, pero si me centro en ello me entrarán nervios. Será muy importante estar en el Gran Canaria Arena con toda la afición y mi familia", ha indicado.

"He estado entrenando y sé que tengo opciones de hacer algo grande. Podría tener mala suerte y no meter lo que deba, pero iré a por todas. Los jugadores masculinos están más acostumbrados a participar en concursos así y supongo que tendrán menos nervios que yo, pero me debo quitar la presión de encima y hacerlo lo mejor que pueda", ha manifestado.

La jugadora grancanaria considera que es importante que las mujeres puedan participar en estos concursos, con el fin de darle mayor importancia al baloncesto femenino y poder demostrar que ellas también valen.

El concurso de triples de la Supercopa Endesa se disputará justo antes de la final, el sábado 23 a partir de las 17.30 horas (canaria). En él también participará el jugador Gerard Jofresa, de 16 años y del Club Mataró, que se impuso el pasado sábado en la fase final de un concurso popular.