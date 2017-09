Diego Ocampo : "Tenemos que ir a Tiflis a ganar"

Badalona , 18 sep .- El entrenador del Divina Seguros Joventut, Diego Ocampo, no quiere que sus jugadores jueguen mañana ante el Dinamo Tiflis con la mentalidad de una eliminatoria a doble partido y ha afirmado que "tenemos que ir a Tiflis a ganar".

A pesar de la importancia que para el club y la plantilla significa volver a jugar una competición europea tras siete años de ausencia, Diego Ocampo considera que "debemos jugar sin ninguna presión".

"Si nos eliminan, pues nos eliminan, siempre y cuando demos lo mejor de nosotros mismos y juguemos para ganar. Ésa debe ser la mentalidad", ha dicho el técnico.

El Dinamo de Tiflis, al igual que la Penya, no vive su mejor época después de ser uno de los grandes equipos soviéticos junto al ASK Riga y el TSKA de Moscú en los años 50 y 60 del siglo pasado, y Diego Ocampo es consciente del poco cartel que tienen actualmente los georgianos y espera que sus jugadores no piensen en ello.

"Para conseguir ganar tenemos que mostrar el máximo respeto por el rival. A veces te suena bien el rival, el Real Madrid, y a veces te suena raro, Tiflis, pero son iguales de difíciles de ganar porque siempre depende de cómo tu juegues", ha dicho el técnico esta mañana antes de partir para la capital de Georgia.

Con cuatro bajas para este primer partido, el técnico de la Penya ha afirmado que "no hay que pensar en los que no están, y los que estamos, dar un paso más, teniendo claros los roles y la oportunidad que supone para los más jóvenes del equipo este encuentro".

Por su parte, el capitán del Divina Seguros Joventut, Albert Ventura, ha manifestado que la competición europea es "un reto y una oportunidad muy bonita" para el club verdinegro.

El escolta de la Penya ha reconocido que el equipo "irá a tope" para superar las tres eliminatorias previas a la fase de grupos pero que ahora "solo hay que pensar en la primera eliminatoria, que no va a ser fácil".

Ventura ha dicho que mañana en Tiflis el equipo debe jugar "sin especular" y afrontar el primer partido de la eliminatoria "con la máxima ambición para ganar con el mejor resultado posible".