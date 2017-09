Cuétara reconoce la "decepción" por la derrota de Puente Genil

San Sebastián, 18 sep (EFE).- El Bidasoa-Irun jugará este miércoles en Artaleku contra el Ademar León con el reto de superar la "decepción" por su abultada derrota ante el Puente Genil, tal y como ha reconocido hoy su entrenador, Jacobo Cuétara.

"Si no hiciese daño una derrota de ese tipo, tendríamos un problema", ha dicho hoy el entrenador bidasoarra en rueda de prensa.

El asturiano ha analizado la derrota del sábado (34-25): "Estuvimos pero no competimos. Hacíamos las acciones pero sin intención. Defendíamos pero no contactábamos. Estábamos en portería pero no parábamos. Lanzábamos, pero suave".

El Bidasoa-Irun ha empezado la liga con dos derrotas pero Cuétara señala que está "contento" con el rendimiento del equipo, "con el trabajo y la evolución, y eso no puede cambiar por un partido".

Con el choque ante el Ademar León empieza "la cuarta parte más complicada del calendario", con los leoneses y Logroño en casa y rivales "muy serios como Benidorm y Valladolid" fuera. "Si alargamos un poco más tenemos Granollers fuera y Barcelona en casa", ha advertido el técnico.

Sobre el partido del miércoles sabe que "hay que jugar bien a balonmano", porque si el equipo "no da el nivel" no podrá optar "a nada".

"Ellos pueden jugar mal y tener opciones. Nosotros si jugamos mal perderemos seguro y posiblemente con diferencia grande", ha añadido.