Castillejo: "Estoy disfrutando mucho dentro del campo"

Vila-real , 18 sep .- El centrocampista del Villarreal, Samu Castillejo, señaló a Efe que en este arranque de temporada está disfrutando mucho en el terreno de juego, ya que se siente importante dentro del equipo.

El futbolista está siendo uno de los jugadores más destacados del Villarreal en este inicio de campaña y tuvo una actuación decisiva el pasado domingo en el triunfo pro 0-3 ante el Alavés.

"Estoy disfrutando mucho dentro del campo y eso me hace ser mejor. Me estoy sintiendo importante dentro del rectángulo de juego y los compañeros me lo están haciendo saber. Gracias a ellos y a nuestra forma de jugar me divierto, y para un jugador de mis características es fundamental", aseguró.

Castillejo fue uno de los que más ocasiones de gol tuvo en el partido ante el Alavés y aunque no vio puerta, dio asistencias de gol y fue unos de los protagonistas de la victoria.

"Parece que estoy negado de cara el gol, ya que tuve un larguero, otra que me saca Ibai y la del gol de Bacca. Pero marqué ante el Betis y he tenido ocasiones, hay que seguir trabajando del misma manera", indicó.

Castillejo destacó que la victoria frente al Alavés era fundamental "para mantener la línea que llevábamos de juego, de actitud y de compromiso como ante el Real Betis y el Astana, y lo hemos vuelto a demostrar en un campo tan complicado como Mendizorroza, donde no es fácil ganar pese a que ellos no están bien en la clasificación".

El jugador aseguró que el equipo es "una gran familia de puertas para dentro". "Tenemos claro nuestro objetivo, ambición, actitud y solidaridad con los demás. Ese va a ser el camino que nos va a llevar a hacer cosas importantes y que nos pondrá arriba en la clasificación, que es donde queremos estar".