Bellas: "La pretemporadas son para mejorar y crecer"

Zaragoza, 18 sep (EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza Tomás Bellas ha señalado este lunes que las pretemporadas son para mejorar, crecer y conformar el equipo con la idea de llegar lo mejor posible al inicio de la liga.

A este respecto ha señalado que ése es el objetivo del conjunto aragonés y que los resultados no son importantes.

"El verano ha sido largo, para recargas pilas y tenemos mucha ilusión para comenzar de la mejor manera posible", ha añadido el base del conjunto aragonés en declaraciones a los medios de comunicación.

Sobre las críticas que ha realizado el entrenador del equipo, "Jota" Cuspinera, por el trabajo realizado en alguno de los encuentros de pretemporada, Bellas ha indicado que es un técnico que no se esconde y que dice las cosas "como las ve".

"Ha habido algunos partidos en los que no hemos estado como él deseaba, la puesta en escena no ha sido la ideal y esto se ha pagado con resultados que no han sido muy favorables para nosotros. Han sido toques de atención pero todavía faltan dos jugadores importantes por venir", ha explicado el capitán del conjunto aragonés.

A este respecto ha apuntado que el Tecnyconta tiene una mezcla de veteranía y juventud que va a ser "un peaje" que tengan que pagar en los primeros partidos pero que irán creciendo a lo largo de la temporada y que se toma de una manera positiva, "como un tirón de orejas a todos" las críticas del entrenador.

"Tenemos que estar despiertos, salir al cien por cien en cada partido y estar al máximo los cuarenta minutos porque no podemos tener bajones de uno o dos minutos", ha destacado.

El capitán del conjunto 'rojillo' ha comentado que la plantilla de la pasada temporada tenías "más talento y jugadores más contrastados" y que ahora tienen "apuestas", jugadores con veinte años y de la cantera subiendo con dieciséis y diecisiete años.

Igualmente ha resaltado que la Liga es "muy táctica" y que castiga desde el principio la bisoñez, un peaje que debe pagar todo el mundo salvo casos muy especiales como en su día "Ricky" Rubio, por lo que deben de tener paciencia, trabajar y ver cómo son capaces de crecer a lo largo de la temporada.