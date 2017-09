Arribas: "Alavés tiene buen equipo pero no le salen las cosas, como nosotros"

A Coruña, 18 sep (EFE).- Alejandro Arribas, central del RC Deportivo, ha explicado este lunes que el miércoles en el estadio de Riazor se enfrentarán dos clubes que tienen "buen equipo", pero a los que no les están saliendo "las cosas" en el arranque de la temporada.

El Alavés es colista sin haber puntuado en las cuatro primeras jornadas, en las que, además, no vio puerta, mientras que el Deportivo suma un punto y es el más goleado de la categoría, con once tantos en contra.

Arribas, en rueda de prensa, valoró el inicio de curso de ambos conjuntos e hizo hincapié en los numerosos cambios que ha tenido la plantilla del Alavés, que ha destituido a Luis Zubeldía este domingo.

"Del once del año pasado han perdido seis o siete titulares: Kiko Femenia, Theo (Hernández), Llorente, Camarasa, Deyverson, jugadores importantes. Han venido muchos nuevos y tienen que adaptarse, tienen buen equipo, pero no le están saliendo las cosas; nosotros también lo tenemos y tampoco nos está saliendo", comentó.

El central indicó que más allá del cambio de técnico en el rival, el Deportivo tiene que centrarse en sí mismo para lograr la primera victoria de la temporada.

"Solo pienso en ganar, en sumar los tres punto. Nos tiene que dar igual quién sea el entrenador del equipo rival porque el entrenador no juega", señaló.

Arribas aseguró que en el vestuario del Deportivo "ni mucho menos" hay ansiedad, si bien reconoció que al haber "pasado cuatro jornadas y no haber conseguido la victoria el ánimo no está del todo bien".

"Pero el equipo sigue su dinámica buena, la gente trabaja bien, está centrada en su trabajo y ese es el camino para poco a poco lograr el equilibrio y las victorias", declaró.

Además, pidió "tranquilidad" y aplazar los nervios para más adelante en el caso de que la situación no mejore.

"Nerviosos estaremos cuando las cosas se compliquen realmente y queden pocos partidos. Ahora hay que tener paciencia, tranquilidad, el equipo está trabajando, intentando mejorar cada día", arguyó.

A pesar de los goles encajados, el central afirmó que el objetivo del Deportivo no es tanto dejar la portería a cero sino ganar, como si el partido acaba "5-4".

"De los goles nadie se acuerda, solo de los puntos en el casillero", añadió el madrileño, quien defendió el trabajo del Deportivo ante el Betis más allá del 2-1 que recibió.

"Tiraron dos veces y fueron dos goles, porque una que paró Pantilimon iba fuera. No hemos tenido fortuna. De cara a gol no estamos teniendo eficacia, el otro día tuvimos varias contras y no fuimos capaces, y la gente de arriba también estaba cansada por la presión al rival", advirtió.

En ese compromiso, el central estrenó titularidad esta temporada y se encontró "bien", aunque con margen para evolucionar: "Poco a poco seguiré mejorando y subiendo el nivel", zanjó.