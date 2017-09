Albarracín: "Tenemos que ser un equipo ganador"

Lugo, 18 sep (EFE).- El uruguayo Nicolás Albarracín, centrocampista del CD Lugo, ha afirmado este lunes que el equipo gallego debe seguir la dinámica de las últimas semanas y "ser un equipo ganador".

"Si bien en las primeras fechas no logramos los resultados que deseábamos, ahora se empezaron a conseguir. Yo siempre tengo en la cabeza ganar. Cuando se gana hay que acostumbrarse. Hay que seguir peleando por lo mismo, tenemos que ser un equipo ganador", comentó en rueda de prensa.

Albarracín, que abogó por el "trabajo y la humildad", debutó en España el pasado viernes con una asistencia ante el Real Zaragoza en el gol que dio el triunfo a su equipo (2-1), que enlazó así su segundo triunfo en una temporada que había empezado con un empate y dos derrotas.

"Salió redondo, ganamos un partido que era muy duro y estamos felices. En lo personal me siento muy bien, me siento muy cómodo, me recibieron de la mejor manera", señaló el jugador sudamericano.

Del Zaragoza, con el que volverá a reencontrarse el jueves en la Copa del Rey, dijo que "es un equipo grande, que pelea por ascender".

"Ahora nos vamos a enfrentar en la Copa y va a ser muy duro también. Contra estos equipos se ve si uno está preparado para grandes cosas. Tenemos que estar concentrados, mentalizados", sostuvo.

Albarracín recordó que no dudó en llegar a España cedido por Club Atlético Peñarol porque le "gusta mucho" el fútbol de LaLiga, "cómo se ataca y se defiende", y se congratuló del triunfo de su exequipo en el clásico contra Nacional.

"Lo vi por internet desde el hotel y estoy muy contento por todos mis compañeros. Se lo merecían, hacía tiempo que no ganábamos y me puso muy feliz", apuntó.