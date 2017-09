Pablo Machín: "Lo más justo hubiera sido el empate"

Gerona, 17 sep (EFE).- El entrenador del Girona, Pablo Machín, se mostró decepcionado por la derrota de esta tarde ante el Sevilla y afirmó que "lo más justo hubiera sido el empate, no solo por el penalti" que desaprovechó su equipo, sino "también por el juego".

"Hemos sido un equipo valiente, pero a medida que el cansancio se ha ido acumulando, la calidad del Sevilla se ha impuesto", opinó el técnico.

"Me voy con la idea de que hemos tenido buenas sensaciones, pero no quiero escuchar que me digan que merezco más, quiero conseguirlo", añadió el entrenador soriano, que también destacó que "ante equipos de tanta calidad, si no eres eficaz lo acabas pagando".

En la misma línea, Machín admitió que está "preocupado" por el hecho de llevar dos partidos consecutivos sin conseguir un gol.

"Los partidos se deciden por la determinación, sobre todo por la determinación en las áreas. Allí ellos han sido superiores. Necesitamos mejorar en efectividad, porque si no hacemos goles es imposible ganar", comentó.

En todo caso, Machín remarcó la valentía de su equipo: "El lado positivo es que hemos dado la cara y hemos peleado hasta el final ante un magnífico rival".

Preguntado por la actuación de De Burgos Bengoetxea, que señaló un polémico penalti sobre Larry Kayode y no pitó otro posible sobre Johan Mojica, restó importancia a los posibles errores del colegiado.

"Me ha dado la sensación de que en la jugada de Mojica hay contacto, pero no podemos decir que hayamos perdido un punto por la actuación del árbitro. Somos nosotros los que tenemos que acertar", concluyó.