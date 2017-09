Mayoral: "Jugar en el Real Madrid es un tesoro"

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- Borja Mayoral, delantero del Real Madrid, marcó en Anoeta su primer tanto oficial con el primer equipo y fue decisivo en la jugada del segundo, respondiendo a Zinedine Zidante ante las bajas de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, en una oportunidad que calificó como "un tesoro".

"Estoy muy feliz, hemos hecho un gran partido. Sabíamos que iba a ser muy difícil pero lo hemos solventado bien. Teníamos que ganar, era muy importante hacerlo en Anoeta y estamos contentos", aseguró en Movistar +.

Hasta pocas horas antes del partido, Mayoral no se enteró que iba a ser titular. "Me he enterado hoy en la charla del mister. Toda la semana trabajo y trabajo para tener este tipo de oportunidades. Jugar en el Real Madrid es un tesoro y voy a trabajar para tener más".

No entró en el debate de si el Real Madrid necesita un 9 y mostró su alegría por los goles que le hacen olvidar el sufrimiento que pasó la pasada temporada en el Wolfsburgo.

"Somos bastantes delanteros, estoy contento de estar aquí y si el mister me pone es porque me ve preparado. Le agradezco la confianza que me ha dado. El año pasado fue complicado para mi. El debate del 9 es más de la prensa", sentenció.