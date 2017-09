Doncic: "No me lo puedo creer"

Estambul, 17 sep (EFE).- El esloveno Luka Doncic celebró la victoria de su equipo en el Eurobasket ante Serbia (93-85) a pesar de su lesión a mitad de partido.

"No sé ni cómo sentirme. No me lo puedo creer, somos campeones de Europa, es increíble", dijo emocionado.

"Estaba tan frustrado cuando me lesioné, cuando supe que no podría ayudar a mi equipo. Pero vi que pudieron ganar, que no necesitaban mi ayuda y me sentí muy orgulloso de ellos", añadió tras señalar que en dos semanas ya estará listo para volver a jugar.

Doncic comentó que el primer título europeo de Eslovenia ha sido gracias al trabajo duro, pero también a una química especial entre los jugadores.

"Nos apoyamos mucho. Siempre estamos por el otro en todo momento, por eso creo que ha funcionado tan bien", declaró.

"Después de días de mucho esfuerzo lo vamos a celebrar. Quizás yo no puedo bailar, pero estoy muy feliz", bromeó.