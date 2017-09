Casimiro: "Veo bien al equipo y me sorprende al estar aún en pretemporada"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 sep (EFE).- El técnico del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, se ha mostrado satisfecho con el juego de su equipo este sábado ante el Unicaja Málaga (al que venció tras prórroga por 110-109 en el torneo del Circuito Movistar en Granada), y ha afirmado que está sorprendido del buen nivel por estar aún en pretemporada.

"He visto bien al equipo, haciendo un partido muy homogéneo y regular, lo cual me sorprende para la época de pretemporada en que estamos. Sí es verdad que estamos finalizando la misma, pero no puedo recriminarles nada a mis jugadores en esfuerzo y acierto, ya que han tenido los errores mínimos que se pueden tener en esta etapa", ha manifestado en la página web de la entidad insular.

"Los resultados en pretemporada no son lo más importante, sino ver que las cosas que estás trabajando se ponen en práctica. Vamos siendo un equipo a todos los niveles, aunque sí que es verdad que vencer ayuda porque el deporte profesional y nuestra Liga Endesa están pensadas para ganar el mayor número posible de partidos", ha indicado.

El técnico manchego del conjunto isleño ha destacado la labor del joven alero sueco Marcus Eriksson, de 23 años, y uno de los baluartes para conseguir el triunfo ante el Unicaja, y reiteró su satisfacción por la actuación colectiva de sus pupilos, a pocas fechas de que se dispute la Supercopa.

"Eriksson ha tomado decisiones de riesgo que le han salido bien y que queremos que siga tomando, además de que haga el trabajo del equipo en la parte de delante y de atrás. Ha sido él el que ha estado acertado, pero posiblemente cualquier día será otro. Le pedimos que juegue con confianza, como a sus restantes compañeros", ha dicho.

"La verdad es que no sabíamos cómo llegábamos exactamente a este torneo, pero hemos reaccionado bastante bien ante Unicaja y estoy contento, pero vuelvo a insistir en que más por el trabajo hecho que por el resultado en sí, pensando además en que nos queda una semana para disputar la Supercopa", ha comentado.