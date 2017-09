Borja Mayoral: "Teníamos que volver a la senda de las victorias"

San Sebastián, 17 sep (EFE).- El jugador del Real Madrid Borja Mayoral, autor del primer tanto del partido ante la Real Sociedad (1-3) ha asegurado este domingo que el conjunto blanco debía "volver a la senda de las victorias en la Liga después de los dos empates y lo ha hecho", jugando "un gran partido".

"Hemos hecho un gran partido en líneas generales porque había bastantes espacios y con jugadores con tanta calidad -como tiene el Real Madrid- es lo mejor para nosotros. Tenemos que seguir así y estar serios y seguir trabajando que así llegan los resultados", ha dicho Mayoral.

"Estoy muy contento por el partido que hemos hecho y también contento por mí. Me hacía falta hacer un partido así y ahora toca pensar en el Betis, que también va a ser muy difícil. Éste es mi primer gol oficial en Liga y estoy muy feliz", ha recalcado.

El fútbolista blanco ha señalado que se encuentra "a gusto desde el primer día" en el Real Madrid. " Para mí cada oportunidad es un tesoro y hoy he tenido la suerte de tenerla y estoy muy contento por eso. No me esperaba ser titular. He estado trabajando como siempre la semana y cuando Zidane ha dado la charla me lo ha comunicado y me he enterado hoy", ha explicado.