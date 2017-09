La película surcoreana "Kumhando" competirá en la sección Òrbita de Sitges

Seúl, 28 ago (EFE).- La película surcoreana "Kumhando" ("The Battleship Island") se proyectará en la sección oficial Òrbita del Festival de Cine Fantástico de Sitges, donde competirá para alzarse con el premio del público, informó hoy la agencia local Yonhap.

El filme será el sexto trabajo del director surcoreano Ryoo Seung-wan, conocido por sus cintas de artes marciales y acción, en se proyectado en el certamen cinematográfico después de "Arahan" (2004), "The City Of Violence" (2006), "The Unjust" (2010), "Mad Sad Bad" (2014) y "Veteran" (2015).

Estas tres últimas fueron en su momento galardonadas con el premio a Mejor Película Asiática en el festival.

La 50 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges tendrá lugar en la ciudad costera catalana del 5 al 15 de octubre.

"The Battleship Island" (2017) es una historia de ficción en clave de acción y suspense que recrea la vida en Kunhamdo (en japonés Gunkanjima), una diminuta isla en la que el conglomerado Mitsubishi abrió una mina de carbón a finales del XIX y a la que trajo a cientos de coreanos a partir de los años cuarenta.

Las dos Coreas defienden que muchos de estos trabajadores fueron llevados ahí engañados y tuvieron que soportar duras condiciones de vida, viviendo hacinados y teniendo que trabajar largas horas en las galerías submarinas de la mina con temperaturas altísimas.

La isla y otras 23 antiguas instalaciones industriales japonesas erigidas durante la Revolución Meiji (1868-1912) se incluyeron en 2015 como Patrimonio Mundial de la UNESCO, aunque bajo la condición de que Japón reconozca que en muchas de ellas, como Gunkanjima, se explotó a coreanos hacia el final de la II Guerra Mundial.

Entre sus actores protagonistas se encuentran el multipremiado Hwang Jung-min o Song Joong-ki, el conocido rostro masculino de la serie de éxito "Descendants of the sun".

Estrenada en Corea del Sur el 26 de julio, la película ha venido más de 4,5 millones de entradas, según recoge Yonhap.