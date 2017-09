Ziganda: "El resultado, para mí, ha sido justo"

Eibar , 27 de agosto .- El entrenador del Athletic, Kuko Ziganda, valoró el resultado del derbi en Ipurua (0-1) como "justo" y aseguró que la victoria les proporciona "una semana tranquila".

"Para mí sí ha sido justo. Los goles son los que dictaminan el resultado, aunque es verdad que el partido ha sido igualado. Conocemos el arranque del Eibar, pero nos ha costado asentarnos. El gol nos ha tranquilizado, y a partir de ahí el Eibar no ha estado cómodo. Es verdad que ha tenido dos ocasiones claras, pero no ha encontrado su juego en la segunda parte", comentó.

Los partidos previos de Europa League obligaron al míster a realizar cambios en el once: "Estamos para eso. Viene el parón y he apostado por este once. Venimos de partidos duros, y en estos partidos los menos habituales han demostrado que tienen ganas. Todos deben estar preparados siempre, en todo momento".

Los bilbaínos llegan al parón (por los partidos de la selección) con 4 puntos en Liga y clasificados para la fase de grupos de la Euriopa League. Obviamente, eso tranquiliza mucho. "Nos da una semana tranquila este resultado, justo antes del parón. Tenemos cosas para mejorar, pero cerramos un mes con una nota que tranquiliza, pero no relaja", matizó Ziganda.