Trejo: "Estoy muy contento, pero creo que me falta un poco más"

Madrid, 27 ago (EFE).- Oscar Trejo, delantero argentino del Rayo Vallecano, dijo sentirse "contento" en su vuelta al equipo madrileño, aunque declaró que le "falta un poco más" para coger el nivel óptimo de forma para competir.

Oscar Trejo fue el principal protagonista del Rayo en el último partido contra el Numancia, en el que marcó los dos goles de su equipo, que luego fueron contrarrestados por el conjunto soriano.

"Fue una lástima porque el primer tiempo dominamos bastante, vimos fácil meter el tercero, pero luego recortaron distancias y ese gol suyo nos mató", declaró Trejo, que dijo estar "muy feliz" por esta nueva etapa deportiva que esta viviendo.

"Ha empezado un largo camino que ojalá termine como queremos todos. El equipo juega bien por momentos, da mucho gusto, pero hay que aprender para no cometer los errores. Desde el primer día he visto un buen grupo", confesó el atacante argentino, en declaraciones a la web del club.

Para Trejo esta es su segunda etapa en el Rayo, tras la que vivió en la campaña 2010/2011, en la que logró el ascenso a Primera y marcó nueve goles.

"Vengo con muchas expectativas. Estoy donde quiero estar, estoy contento y voy a trabajar para ir mejorando y cogiendo ritmo, que creo que me falta un poco más. Me siento muy bien con el equipo, cada vez lo voy conociendo más y me gusta la idea de dominar el juego y de ir a tener la posesión en todas las canchas", concluyó.