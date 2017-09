El termómetro de la segunda jornada

Madrid, 26 ago (EFE).- Termómetro de la segunda jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

=========

Marco Asensio: A sus 21 años, su crecimiento es imparable. Cada partido es una exhibición de un futbolista que no tiene límites. Ya es el máximo goleador del Real Madrid, con cuatro goles, dos este domingo indispensables para el empate de su equipo, pero, sobre todo, fue un líder sensacional para su conjunto contra el Valencia.

Messi: En el minuto 39, Fernando Pacheco le despejó un penalti; en el 55, recogió un balón dentro del área y se desquitó con el 0-1; en el 66, de volea, anotó el 0-2. Ganó Messi y, por extensión, el Barcelona, guiado, rearmado y reconfortado de nuevo por su estrella en la visita a Vitoria (0-2), el segundo triunfo en dos jornadas para el equipo azulgrana mientras readapta su actual proyecto.

Xabi Prieto: En el minuto 10 del partido contra el Villarreal, Anoeta se puso en pie para aplaudir, aclamar y honrar los 500 partidos con la Real Sociedad del centrocampista. "Me ha llegado, me ha emocionado, es uno de los días más sentidos y más bonitos que he vivido con la camiseta de la Real, estoy muy agradecido", dijo después del partido, en el que, además, marcó un gol. Su equipo, a la vez, va lanzado: dos jornadas, seis puntos y seis goles a favor.

Koke, Thomas, Correa...: Dos golazos, uno con un ajustado derechazo desde fuera del área, justo cuando Las Palmas hizo un amago de reacción, y otro de chilena redondearon un día especial para Koke, igualado ya en número de partidos, 325, con una leyenda del club como José Eulogio Gárate. Él representó el completísimo encuentro del Atlético en Las Palmas, como también Thomas -firme, preciso y goleador-, Correa -con otro gol-, Carrasco -autor de otro tanto-, Vietto, Saúl... Cada uno individualmente y en conjunto a un gran nivel. Y reivindicados para aumentar esa competencia interna en la que insiste siempre Diego Simeone.

-- BAJAN:

=========

Villarreal: Dos derrotas sin goles a favor y con cuatro en contra configuran la sorprendente puesta en escena del Villarreal, quinto la pasada campaña y penúltimo ahora. Sin puntos, sin concentración y sin goles a favor, encara el parón como un tiempo para el análisis, la reflexión, la reacción y la recuperación de lesionados. Sus tres tantos en contra en Anoeta fueron a balón parado, el primero con una pelota peinada por Xabi Prieto. "De los 500 partidos que ha jugado, lo habrá hecho en 400", lamentó el entrenador Fran Escribá.

Las Palmas: Hace un año, el 28 de agosto de 2016, era el líder de Primera División con una victoria por 5-1 sobre el Granada; hoy, 27 de agosto de 2017, es último en la tabla con una derrota por 1-5 ante el Atlético de Madrid. De los seis puntos de entonces a nada ahora. De las vibraciones de entonces a las preocupaciones de ahora. La crisis no es nueva en el equipo, que encadena siete derrotas seguidas, entre las cinco con las que terminó la pasada campaña y las dos con la que ha comenzado la actual. En esa racha ha recibido 22 goles.

Málaga: José Miguel González, 'Míchel', está preocupado por el gol, "pero más por la primera media hora del partido", según expresó después de la derrota, la segunda en dos duelos, por 1-0 en Girona. Su Málaga es uno de los cuatro equipos que aún no ha marcado ningún tanto y uno de los cinco que todavía no han sumado ningún punto. De fondo, además, la polémica que prolongó su presidente, Abdullah Al Thani, con un mensaje en las redes sociales con críticas al técnico que posteriormente borró.

Gareth Bale/Karim Benzema: Mientras Asensio, titular ocasional, demostraba toda la determinación del mundo, el Real Madrid echó de menos a dos hombres indiscutibles en el esquema de Zidane: Gareth Bale, decepcionante y reemplazado en el minuto 74 entre algunos silbidos, y Karim Benzema, peleado con el gol todo el duelo ante el Valencia y con unas cuantas ocasiones que deben acabar en la red.