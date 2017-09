Sainz: "Un puntito es lo que merecía aquí, antes de venir parecía difícil"

Spa-Francorchamps , 27 ago .- El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que concluyó décimo el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo, en el circuito de Spa-Francorchamps que "un puntito es lo que merecía aquí", porque "antes de venir" eso era algo que "parecía difícil".

El madrileño, que no pudo atender a la prensa escrita debido a problemas de agenda derivados de la demora que le supuso pasar el control antidopaje tras la carrera se mostró contento ante las televisiones por haber sumado un nuevo punto.

"Menos mal, porque después de quedar un poco atascado en la salida, no tenia donde ir en la primera curva, casi se me cala el coche. Perdí dos posiciones, cambiamos sobre la marcha a una estrategia a una parada con la ultrablanda; después, salió el coche de seguridad en el momento ideal y con la superblanda pude llegar hasta el final con un buen resultado", explicó Sainz, de 22 años, este domingo en Spa.

"Antes de venir, puntuar lo veía muy difícil, has sido una grata sorpresa ver que teníamos buen ritmo, poca degradación y al final un puntito es lo que merecemos", opinó Carlos, que, en su tercera comparecencia, logró acabar, y puntuar, en Spa-Francorchamps.

"Ha sido una manera de resarcirme un poco por los otros años, un circuito en el que siempre he ido cómodo. Me apetecía una buena carrera de Fórmula Uno y por fin la he hecho", manifestó el madrileño, que sabe que el siguiente Gran Premio, el de Italia, en Monza, tampoco será fácil.

"En Monza tenemos expectativas muy bajas, puntuar va a ser casi imposible", afirmó Sainz, que ha sumado 36 de los cuarenta puntos que contabiliza Toro Rosso este año, el noventa por ciento de los que presenta la escudería de Faenza.

"Necesitaremos fallos de los rivales, pero también iba a ser casi imposible aquí, aunque cada vez que terminamos estamos en los puntos este año. Y hay que estar muy contentos", concluyó Sainz.