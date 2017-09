Mendilíbar: "Mal resultado, pero no malas sensaciones"

Eibar , 27 ago .- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilíbar, admitió que la derrota frente al Athletic (0-1) fue "un mal resultado", pero añadió que, sin embargo, las sensaciones no habían sido malas.

No quiso entrar a valorar si el resultado le parecía justo o no. "El resultado está ahí. Ellos han metido un gol legal y nosotros no. No hay que darle más vueltas. Han tenido pocas y han metido una. Hemos tenido un buen arranque y estoy bastante contento. No hemos acertado, y sí que te vas con la sensación de haber merecido más, pero es que los porteros también juegan. Es un mal resultado, pero no son malas las sensaciones", declaró.

De hecho, Mendilíbar era perfectamente consciente de que "el Athletic compite muy bien, y no necesita jugar muy bien para llevarse el partido. Si se ponen por delante, es muy difícil remontarles, aunque hemos tenido opciones para hacerlo".

Pese al resultado, Mendilibar no se fue de Ipurua del todo descontento. "Las sensaciones han sido buenas. El equipo trabaja y compite. Hoy no ha podido ser, pero ya llegarán los buenos resultados. Después de un buen arranque, hemos tenido un bajón en los últimos 20 minutos de la primera parte, pero luego hemos vuelto a ser nosotros mismos", indicó.