Martina Reino: "Debo analizar el Mundial a fondo y ver por qué no rendí bien"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 ago (EFE).- La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria Martina Reino, que ha concluido en el puesto número 39º el Campeonato del Mundo de Láser Radial disputado en Medemblik (Holanda), ha manifestado a Efe que tendrá que estudiar la prueba "a fondo" para saber por qué no ha realizado una actuación acorde a lo que inicialmente esperaba.

"Creo que no he rendido como debía por un conjunto de muchas cosas. No hay solo una razón: malas salidas, no me encontré rápida, posicionamiento en el campo, toma de decisiones... Me sentía al 100% antes del Mundial, pero no sé por qué las cosas no salieron como quería. Ahora debo analizar el campeonato a fondo para dar con ello", ha dicho.

De todas formas, Martina Reino -campeona del mundo juvenil en esta misma clase en 2014 en Portugal- fue la primera de las cuatro españolas en la clasificación general al término del evento disputado en Holanda, y una de las dos, junto a la catalana Cristina Pujol, en acabar la competición entre las 50 primeras de un total de 100 participantes.

El último día de competición, que debía haber sido este sábado, no hubo viento suficiente en la bahía de Medemblik para disputar las dos últimas regatas, por lo que la clasificación se cerró como había quedado el pasado viernes, y desde ahora la regatista grancanaria ya empieza a pensar en resarcirse en el Campeonato de Europa, en octubre en Barcelona.

Hay que indicar que la navegante holandesa Marit Bouwmeester se proclamó brillante vencedora del Mundial disputado en su país, seguida por la belga Evi van Acker y la japonesa Manami Doi.