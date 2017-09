Lydia Valentín reclama "sus" medallas olímpicas pero "limpias de dopaje"

León, 27 ago (EFE).- Poco más de un año después de que mirara al techo aliviada y después posara ante las cámaras con su ya tradicional corazón formado por sus dedos, Lydia Valentín sigue esperando que a esa presea de bronce conquistada en Río de Janeiro se le unan un oro de Londres 2012 y la plata de Pekín 2008.

Valentín espera estas medallas "diferidas" tras confirmarse el dopaje de las rivales que le privaron del podio en ambas citas olímpicas, pero pasados los meses sigue esperando una entrega "oficial" que incluso se le anunció por parte del Comité Olímpico Español (COE) tras el Europeo de Split (Croacia) el pasado mes de abril.

"Antes del Europeo se me dijo que al 99 por ciento se me entregarían las medallas olímpicas en un acto, pero sigo esperando y en septiembre tengo pensado reunirme con Alejandro Blanco, que siempre ha mostrado la mayor disposición, para que, de una vez por todas, se ponga fin a este tema", ha asegurado a Efe.

Lydia Valentín, que ha iniciado la preparación para los campeonatos del mundo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cugat (Barcelona), quiere "ponerse seria" porque considera tiempo "más que suficiente el esperar cinco años".

El retraso, según reconoce en una entrevista por teléfono con Efe, se ha debido a la negativa de sus rivales "tramposas" a devolver las medallas olímpicas, algo que a ella no le preocupa porque, insiste, en que quiere unas preseas "nuevas, limpias, no manoseadas por alguien que no ha sido deportista y que, por tanto, sea de verdad, no de mentira".

De todas formas, no quiere gastar la energía en un tema que considera "no sería beneficioso y, tan solo se trata de esperar que se haga justicia cuanto antes, sin pensar en exceso en el pasado para que suponga un desgaste añadido".

Y es que en el horizonte a medio plazo ya se encuentra un mundial en Anaheim (Estados Unidos), después de la renuncia de Penang (Malasia), donde entre el 28 de noviembre y 5 de diciembre intentará cerrar el año de la mejor manera posible, logrando un oro que se le resiste, después del triplete en los últimos Europeos.

"Es cierto que es una espina clavada, pero sin que ello deba obsesionarme, porque solo se trata de realizar el trabajo para llegar en la mejor disposición de luchar por lo máximo", ha asegurado Lydia Valentín.

De momento, tan solo se queda con "tener buenas sensaciones, como están siendo", antes de apurar la última fase de la preparación en su lugar habitual de entrenamiento, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, donde acabará de pulir los últimos detalles en busca de subir al último escalón del podio mundialista, tras la plata y los bronces en su última participación en 2013.

Después de aquella cita, se perdió por lesión el mundial en Houston (Estados Unidos) previo a los JJOO, ya que una lesión, en principio en la zona dorsal pero que luego le afectaría al sistema nervioso y a las cervicales, a punto estuvo de poner en jaque sus opciones en Río de Janeiro.

"Fue una situación muy delicada y, sin duda, la preparación más dura para una gran competición, porque había que entrenar al doscientos por cien sin la certeza de que pudiera recaer de la lesión, pero después de cuatro años de trabajo no podía rendirme", ha recordado.

Sin embargo, las molestias han remitido y, ni tan siquiera el tan manido y temido año postolímpico le hacen retroceder en sus esperanzas de cerrar el círculo con un oro que solo le falta en un mundial en el que, confía, en que no se reproduzcan los episodios de dopaje.

"Es lo que deseamos todos los deportistas, que nadie busque los atajos porque eso no es deporte, pero el riesgo y el temor siempre estarán presentes", ha reconocido.

Después de la cita en Anaheim empezará ya a mirar, a más largo plazo a los JJOO de Tokyo 2020, que serán los cuartos en su extensa carrera y que tiene claro que "serán los últimos, eso está claro, por lo que habrá que disfrutar todo el ciclo de la mejor manera posible, saboreando cada campeonato".

Aunque ya vea, al final del túnel, tras la culminación en la capital asiática, el final de su carrera, Lydia Valentín todavía no se ve en un escenario diferente al deporte de alta competición, al que pretende seguir ligada "de una manera u otra, aunque quizá con un enfoque diferente al que puede ser involucrada directamente", ha advertido a modo de mensaje enigmático para el futuro.