Berizzo: "No me voy a quejar por jugar mal y ganar"

Getafe , 27 ago .- Eduardo Berizzo, entrenador argentino del Sevilla, se mostró "contento" por la victoria lograda frente al Getafe (0-1), aunque lamentó que su equipo no jugara bien, algo por lo que no se va a quejar debido a los tres puntos sumados.

El Sevilla sufrió para sumar los tres puntos en el Coliseum y marcó en el minuto 83 con un gol del brasileño Ganso.

"No me voy a quejar por jugar mal y ganar, ni me voy a rasgar las vestiduras por eso. El partido propuesto no es el que hemos querido jugar, pero estoy contento por no necesitar tantas ocasiones para ganar. Hoy la efectividad nos dio la victoria", dijo Berizzo, en rueda de prensa.

Para el técnico argentino, este resultado tiene "más significado que tramite" por lo que propuso su equipo sobre el césped.

"Podemos jugar mejor, pero no era fácil, aunque con estos tres puntos nos vamos fortalecidos, porque en la primera parte con algunas perdidas nos hicieron ocasiones. Ha sido un partido complejo, de detalles y de oficio, que fue trabado y sucio", confesó.

"Hoy supimos resistir a lo que propuso el Getafe. Nuestro rival corrió, tuvo sus opciones, pero pasamos el momento de trámite y pudimos ganar. Salimos a jugar vacunados, hemos sido solidos defensivamente y encontramos espacios. Estoy contento por no necesitar tantas ocasiones para ganar", concluyó.