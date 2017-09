Ziganda: "Aún no hemos hecho un partido redondo"

Lezama , 26 ago .- José Ángel 'Cuco' Ziganda ha reconocido que, en los cinco primeros encuentros oficiales que ha dirigido el Athletic, y a pesar de haber logrado su objetivo de superar las dos previas europeas, no tiene "la sensación" de que el equipo rojiblanco "haya hecho un partido redondo".

"Soy muy especial. Me gusta hacer las cosas muy bien y pocas veces tengo la sensación de haber hecho un partido '10'. Me gustaría tener más continuidad en minutos contados de esos partidos. Mi objetivo, además de ganar, es dar la sensación de ser un equipo que hace bien las cosas", ha señalado el técnico en la rueda de prensa previa al choque del domingo en Ipurua frente al Eibar.

De cara a ese encuentro, Ziganda ha avanzado que "alguna rotación habrá, seguro" respecto al encuentro del pasado jueves contra el Panathinaikos, ante un rival guipuzcoano al que no ve "diferente" de la pasada temporada y que sigue marcado por el estilo de su técnico, José Luis Mendilibar.

"Por su propia idiosincrasia es un equipo que juega a mucho ritmo, ataca siempre y más en Ipurua. Juegan hacia adelante, llevan el balón rápido al área y han empezado como el año pasado. Aunque cambien los nombres podíamos pensar que es el del la temporada anterior", ha señalado.

Ziganda, por otro lado, ha reconocido que las dos previas europeas que ha superado el Athletic para alcanzar la Fase de Grupos de la Liga Europa "han condicionado" este comienzo de temporada, "no solo porque marcaba los 12 meses anteriores sino también los 4 posteriores, al club, a la plantilla y a todos".

"Hay poco tiempo para preparar, pero eso es algo que va con las competiciones europeas y estamos encantados. No podemos poner pegas, al revés. Hay que poner un ritmo de crucero alto y no diferenciar partidos. Ir e ir. Poner el mejor once posible y estar muy frescos de mente", ha subrayado.

Por último, Ziganda se ha referido también al papel de los canteranos Unai Núñez e Íñigo Córdoba, las dos únicas novedades de la plantilla esta temporada, y ha destacado que ambos "han aprovechado sus oportunidades", si bien ha matizado que "hay que ir con calma con ellos".

"Están en la nube, con la ola a favor y bien arropados de gente con experiencia. No es casualidad que debuten, den este nivel y parezcan que son uno más. Pero hay que ir poco a poco. Son las novedades y solo se les mira lo bueno. Cuando pase el tiempo ya se les mirará solo los defectos. Pero estoy muy contento con ellos", ha concluido.