Zidane: "El abductor derecho de Varante se resiente, pero no es grave"

Madrid, 26 ago (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desveló los detalles de la ausencia de Raphael Varane, que sufrió un percance muscular en la Supercopa de España y se perderá ante el Valencia su tercer partido consecutivo, al sufrir problemas en su abductor derecho cuando disputa varios encuentros consecutivos.

"Lo de Varane es un poco como siempre, él quiere estar y jugar, ponerse la camiseta pero al mismo tiempo tiene algo y no quiero arriesgar. Estamos valorando lo que puede pasar pero jugar mañana es arriesgar y no quiero. Sergio Ramos no juega, Vallejo no está, pero la salud del jugador me importa más y sobre todo porque se puede hacer más daño y no vamos a arriesgar", dijo en rueda de prensa Zidane.

El técnico francés descartó que necesite un nuevo central ante los problemas que se le acumulan y teniendo tan solo a Nacho Fernández en condiciones de jugar frente al Valencia.

"Refuerzo no porque somos cuatro centrales. Hoy tenemos la dificultad de tener solo uno pero esto no va a pasar más. Para el Valencia tenemos a Casemiro y a Marcos, que me acuerdo que jugó en esta posición bastantes partidos. Nos vamos a apañar mañana con un sistema que veremos y que estamos pensando. Soluciones vamos a tener", señaló.

El entrenador del Real Madrid relató los hechos desde las primeras molestias de Varane. "Es muscular, el abductor, le pasó el día de Barcelona en la ida y desde entonces han pasado quince días, ha entrenado y ha tenido descanso, pero al final para nosotros es mejor no arriesgar".

Y mostró su deseo de que no acuda a la llamada de la selección francesa para los partidos ante Holanda (31 de agosto) y Luxemburgo (3 de septiembre), clasificatorios para el Mundial de Rusia.

"Intentamos que se solucione su problema aprovechando el parón por las selecciones, para que esté tranquilo y piense en su recuperación. Podría jugar mañana pero lo que no queremos es arriesgar para que sea una lesión más grave y se pierda más partidos. Estamos intentando que se quede en Madrid estos días para preparar los próximos partidos de una temporada muy larga. La salud del jugador es lo más importante", reconoció.

"Las lesiones y molestias forman parte de una carrera profesional. A él le gustara tener menos molestias y dolores, pero es imposible. Ahora mismo está muy bien pero aunque empiece muy bien de vez en cuando tiene pequeñas molestias. Había hecho tres partidos completos muy buenos y eso exige mucha energía, demanda mucho esfuerzo y de vez en cuando el abductor derecho se resiente pero no es grave", sentenció.