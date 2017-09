El Sevilla espera acabar con su 'maldición' en el Coliseum del Getafe

Getafe /Sevilla, 26 ago .- El Getafe espera estrenarse con victoria ante su afición en su regreso a Primera y sumar los tres puntos en el Coliseum Alfonso Pérez, un estadio 'maldito' para el Sevilla, que lo ha visitado doce veces en la máxima categoría y ha logrado una victoria.

El equipo madrileño se estrena ante su afición después del debut liguero en San Mamés, frente al Athletic, en el que sumó un valioso punto (1-1) en uno de los estadios con más solera del campeonato.

Este encuentro contra el Sevilla supondrá el debut en Primera como local del entrenador José Bordalás, que, a sus 55 años y tras 314 partidos en Segunda, está saboreando las mieles de la máxima categoría.

El objetivo del Getafe es sorprender al Sevilla y tratar de buscar una victoria que prolongue el buen momento de forma deportivo que parece atravesar tras lo visto en pretemporada y en el debut liguero.

Para este encuentro, Bordalás cuenta con la baja por sanción del extremo cordobés Álvaro Jiménez, que fue expulsado en San Mamés. Esa baja, unida a la de Dani Pacheco por lesión provocarán que para esa banda derecha el técnico tenga que buscar alternativas y una de ellas podría ser la de Francisco Portillo.

Para no dar pistas, Bordalás ha convocado a todos sus jugadores disponibles y hasta un rato antes del partido no desvelará los once elegidos para saltar al césped y los siete que se sentarán en el banquillo.

Enfrente estará el Sevilla, que, logrado ya su primer gran objetivo de la temporada, el de superar la eliminatoria previa a la fase de grupos de la Liga de Campeones, se centra en la competición liguera, en la que no arrancó con buen pie tras el empate (1-1) en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Espanyol.

En aquel partido, el entrenador del conjunto andaluz, el argentino Eduardo Berizzo, dispuso de un equipo alternativo entre los partidos de ida y vuelva de la 'Champions' ante el Basaksehir turco, pero una vez superado el trance el pasado martes, y con la semana de descanso por los partidos de selecciones, se espera que alinee en Getafe a sus presumibles titulares.

No obstante, para el domingo son bajas seguras el mediapunta argentino Éver Banega, que cumplirá el primero de sus dos encuentros de sanción por la expulsión con roja directa en el debut liguero, y el portero David Soria, lesionado en un dedo de la mano izquierda en ese mismo partido.

Tampoco viaja el centrocampista francés Steven N'Zonzi, quien ya el viernes no se ejercitó con el grupo por una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Sí ha entrado en la convocatoria el central argentino Nico Pareja, quien el viernes tampoco trabajó con la plantilla por una sobrecarga en el muslo izquierdo; y el centrocampista danés Michael Krohn-Dehli, recuperado de unas molestias en el tobillo derecho.

Getafe y Sevilla se han enfrentado doce veces en Primera en el Coliseum Alfonso Pérez. El balance es de siete victorias para el conjunto madrileño, cuatro empates y un solo triunfo del cuadro hispalense, en noviembre de 2008.

· Alineaciones probables:

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Djené, Cala, Molinero; Portillo, Arambarri o Mora, Fajr, Amath; Gaku Shibasaki; y Jorge Molina.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Nico Pareja, Lenglet, Escudero; Krohn-Dehli, Pizarro; Jesús Navas, Ganso, Nolito; y Ben Yedder.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité navarro).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 20.15.

--------------------------------

Puestos: Getafe (14º. 1 punto). Sevilla (12º. 1 punto).

La clave: El Sevilla no presentará tantos cambios como en la primera jornada y jugarán los presumibles titulares. El Getafe quiere agradar en el estreno ante su afición.

El dato: Bordalás disputará su primer partido en Primera como local.

La frase:

- Bordalás: "El Sevilla es un gran equipo y lo tenemos respeto".

- Berizzo: "El Getafe es un rival solido que explota muy bien los segundos balones".