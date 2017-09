Sainz: "Es fundamental acabar, porque en Spa pueden pasar cosas"

Spa-Francorchamps , 26 ago .- El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que arrancará decimocuarto este domingo en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, declaró que será "fundamental acabar" la carrera, porque en este circuito "pueden pasar cosas".

El madrileño, de 22 años, no cree que el problema haya sido el haberse visto superado por los dos Renault. "No, creo que Renault no es la referencia. Dudo que tengan muchas cosas más, pero es que llevan medio segundo por delante en los libres y cuando llega la calificación, ese medio segundo es más deprimente, claro", apuntó Sainz, que añadió que en carrera, todo "dependerá de la estrategia, como siempre"

"No va a ser fácil ir a una parada, y si la temperatura sigue subiendo aún más, pero sí el ritmo ha sido bueno, la velocidad punta no es un desastre, así que espero mejorar, sí", indicó.

"Pero es fundamental acabar porque Spa es una de las carreras en las que pueden pasar cosas", puntualizó el hijo del doble campeón mundial de rallys español de mismo nombre.

Sainz indicó que echaba de menos el coche del año pasado en las curvas. "Un poco sí, porque obviamente el coche del año pasado y el anterior en esta curva rápida era casi igual que la de Red Bull. Este año no es así, pero sabemos por qué. Y estamos trabajando en ello", advirtió.

"Estaba octavo en la Q1, porque los demás no habían puesto juegos de ruedas, no hay mucho positivo que sacar de esta sesión, por mucho que lo intentemos. Sabíamos que era algo que podía pasar, ir de más a menos esta semana, a medida que los demás iban poniendo más potencia y más carga aerodinámica en los coches. Y al final es lo que hay", indicó 'Carlitos', que admitió, sin embargo que esa vuelta sí había sido buena.

"Sí, ha sido una vuelta buena, eso seguro. Si no, no vas tan rápido, pero ha sido posible que estuviese octavo porque Force India, Renault etc.. no habían puesto los set de neumáticos aún", recordó.

"Pero la vuelta ha sido muy buena, mejor que la de Q2, porque he tenido un rebufo muy bueno, un gran sector dos, y ha ido todo bien", apuntó.

"A veces vamos mejor antes de tiempo, porque llegamos al límite del coche antes; y no tenemos esa posibilidad de aumentar potencia o lo que sea como los motores Mercedes", declaró Sainz este sábado en Bélgica.

"He hecho tres vueltas calcadas, luego ya no he podido bajar más, llevo en el límite del coche desde que ha empezado el fin de semana", dijo el talentoso piloto madrileño en su encuentro con los medios.

"Cuando ayer os decía que pensaba que iba a ser diferente, no mentía. En el tercer entrenamiento libre, tampoco Haas ha puesto el ultrablando. Sabíamos que a la mínima que lo pusieran, nos iban a pasar, así que es lo que hay", concluyó Sainz.