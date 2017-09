Mel: Penalti en contra no fue pero si un equipo mereció ganar fue el Levante

Valencia, 26 ago (EFE).- El entrenador del Deportivo de La Coruña, Pepe Mel, indicó tras el empate de su equipo ante el Levante en Valencia que aunque el penalti en contra que supuso la igualada del levante (2-2) si algún equipo mereció ganar hoy fue el Levante.

"Si algo me caracteriza es que soy muy sincero y del mismo modo que digo que el penalti que significó el empate a dos fue injusto también digo que si un equipo mereció la victoria hoy sobre campo fue el Levante", dijo Pepe Mel en la rueda de prensa posterior al partido.

"No hemos entendido bien el partido. Queríamos utilizar la velocidad de Bakkali y Cartabia, pero hemos estado imprecisos y mal en la circulación del balón. Si pones en el campo un equipo para tener el balón y no lo tienes algo hemos hecho mal", añadió.

"La lectura que hago del partido es que hoy hemos sacado un punto y no he tenido las buenas sensaciones que tuve pese a perder el otro día con el Real madrid. El Levante fue superior porque no fuimos ser capaces de dar dos pases seguidos", agregó.

Mel aseguró que tenían preparado un partido con más lo verticalidad pero que lo han hecho muy pocas veces y de eso se ha aprovechado el Levante para ser mejor.

"Estamos en la segunda jornada y estas cosas pueden ser hasta normales pero es cierto que tenemos muchas cosas que mejorar. Lo más positivo de hoy fue la actuación del portero Rubén. Lo malo el penalti que no era y que el equipo no ha estado bien", concluyó.