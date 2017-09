Patricia Reino-Carlota Hopkins, un dúo de primer nivel con genes competitivos

Las Palmas de Gran Canaria, 26 ago (EFE).- Las regatistas Patricia Reino y Carlota Hopkins, del Real Club Náutico de Gran Canaria, flamantes campeonas de Europa juveniles de la clase 420, tienen genes competitivos, ya que ambas proceden de familias que han hecho historia en el deporte.

Así, Patri es hermana menor de Martina, campeona mundial juvenil en Láser Radial, y Carlota es hija de Patricia Guerra, medallista olímpica de oro en 470 en Barcelona'92.

Patri Reino, patrona de 18 años que empezará a cursar Ingeniería de Diseño Industrial, y Carlota Hopkins, tripulante de 16 y próxima a comenzar Segundo de Bachillerato, aprendieron a navegar siendo unas niñas por indicación de sus progenitores.

"No fui obligada, porque siempre me ha gustado el mar y el sol, y también viajar, y por eso he seguido practicándolo", ha subrayado en declaraciones a Efe Patri, mientras que Carlota ha reconocido, por contra: "Al principio me daba miedo y mis padres insistieron para que continuase, pero ahora me encanta".

"Además, haces muchísimos amigos porque coincides varias veces en semana. A mí también me gusta todo lo relacionado con el mar y disfruto navegando, así como con la tensión que siento durante una regata", ha añadido.

Tanta es su pasión por la vela que Patri Reino soporta con resignación desde hace años dolores en la espalda motivados por los duros entrenamientos, y Carlota Hopkins también reconoce que esforzarse al máximo tiene sus inconvenientes, aunque realiza ejercicios físicos en tierra para prevenir la aparición de lesiones.

Las dos jóvenes, que llevan navegando juntas desde hace menos de un año, creen que la clave de su éxito radica en que se llevan muy bien dentro y fuera de la embarcación.

"En un barco como el 420 ambas decidimos y nos ayudamos, porque individualmente no podríamos hacer nada", revela Patri, y Carlota añade que junto al resto del equipo -encabezado por el técnico Aarón Sarmiento, olímpico en Pekín 2008- han entrenado muchísimo y ahora están recogiendo los frutos.

Tras quedar quintas en el Campeonato de Europa absoluto en Grecia -conquistado por sus compañeras del Náutico, las hermanas María y Pilar Caba-, Patri Reino y Carlota Hopkins ganaron el Europeo Juvenil en el Lago de Garda (Italia), evento que resultó toda una experiencia para ambas.

Las dos reconocen sentirse más a gusto navegando en el mar y notaron la diferencia de hacerlo en el citado lago, con agua dulce en la que el barco se hundía un poco más.

En cuanto al futuro a corto plazo, aún desconocen si irán al Mundial absoluto en diciembre en Australia por falta de apoyo económico, lo cual resulta desmoralizador, según Patri, quien sí anticipa que el próximo año ambas seguirán en 420 y que, más adelante, en caso de que Carlota se marche a estudiar fuera de la isla, ella podría pasarse a 470 para intentar ser olímpica.