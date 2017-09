Parejo: "Ganar al Madrid no te da más de tres puntos pero sí mucha confianza"

Valencia, 26 ago (EFE).- Dani Parejo, centrocampista del Valencia, aseguró que aunque una hipotética victoria mañana en el campo del Real Madrid les daría los mismos tres puntos que cualquier otra victoria sí que les reforzaría mucho moralmente.

"Son tres puntos más, no por ganar al Madrid te dan más, pero es verdad que te da mucha confianza si ganas este tipo de partidos, a nivel de crecimiento, de creer en ti, en lo que puedes llegar a hacer", explicó en declaraciones a la web del club.

Respecto a las opciones que tendrán de ganar, apuntó que son "once contra once, es verdad que al ser en el Bernabéu es aún un poco más complicado pero plantearemos el partido a nuestra manera e intentaremos ganar".

El madrileño reconoció que "ganar el primer partido en casa", "siempre ayuda", así que están "contentos".

Parejo analizó la llegada estos últimos días de Jeyson Murillo, Geoffrey Kondogbia y Gabriel Bautista y destacó que son "magníficos futbolistas que vienen de grandes equipos (Inter de Milan en el caso de los dos primeros y Arsenal en el del segundo), equipos top".

"Siempre que elijan Valencia como su destino ha sido porque este es un club grande. Nos van a ayudar mucho a conseguir nuestros objetivos", afirmó.

Respecto a cómo encara la que ya es su séptima campaña en el club, aseguró estar "contento y feliz" y dijo querer "crecer como futbolista y persona y este año el objetivo es mejorar los números de años atrás".

También habló de si debe ser el líder del equipo y dijo que es algo que deben ser "todos". "Soy una pieza más, me considero un jugador importante porque el 'mister' me ha dado esa confianza, pero uno solo no gana partidos ni títulos y un equipo si lo hace", sentenció.