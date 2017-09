Nueva Zelanda se impone con apuros a Australia

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- Nueva Zelanda sufrió para asegurar su segunda victoria seguida ante Australia en The Rugby Championships, torneo de las mejores selecciones del hemisferio sur, algo que no consiguió hasta justo antes del final gracias a un ensayo de Beauden Barrett.

Los 'Wallabies' estaban a un paso y un minuto de asaltar a los 'All Blacks'en el Forsyth Barr Stadium de Dunedin, pero la fe de los campeones mundiales y su poderío les permitió salvar el triunfo.

Ya en el primer minuto Israel Folau consiguió un ensayo que adelantó a la selección australiana, que incrementó su ventaja a los 11 con otra marca de Michael Hooper y la consiguiente conversión de Bernard Foley (0-12).

Atónita, la afición local vio cómo los 'Wallabies' dominaban a su equipo e incluso se disparaban hasta un 0-17 con otro ensayo de Bernard Foley.

La maquinaria de los 'All Blacks' no obstante no tardó en comparecer. Un ensayo de Rieko Ioane convertido por Barrett (7-17) hizo despertar las esperanzas de evitar la sorpresa. Al descanso se llegó con un ajustado 14-17 después de que Aaron Smith sumara una marca transformada luego por Barrett.

La reacción neozelandesa tuvo su continuidad tras el descanso. Barrett sumó siete nuevos puntos y situó el marcador en 21-17, pero Australia frenó la sangría y recuperó el mando por medio de Will Genia (21-22).

Los dos grandes acorazaron entraron en una fase de alternativas y gran emoción, con intercambio de ensayos. Así, en el 77 un ensayo de Kurtley Beale convertido por Bernard Foley puso a Australia al borde del triunfo (28-29), pero aún quedaba el final estelar de los 'All Blacks' para, con Barrett, estelar, sellar el definitivo 35-29.