Márquez: "Cuando me encuentro a gusto sí que puedo atacar fuerte"

Silverstone , 26 ago .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Inglaterra de MotoGP en el circuito se Silverstone afirmó que cuando se encuentra a gusto sí que puede "atacar fuerte".

"Ayer intenté atacar y no me sentía del todo a gusto y me caí y este circuito tiene muchos puntos críticos pero honestamente no me esperaba, llegar a 1:59, porque noto bastantes baches en la pista, la moto se mueve, ya lo veis por la tele", aseguró.

"A una vuelta con neumáticos nuevos siempre he tenido este potencial, y también a nivel de ritmo no estoy nada mal, así que veremos mañana, aunque ha habido varios momentos pero al final me dijo un amigo, que en paz descanse, que las motos de carreras se mueven. Y se mueve bastante", recordó el piloto de Repsol Honda, quien se estaba refiriendo a José Vidal, un profesor de Monlau.

"Yo estaba en el campeonato de España, era muy pequeñito, y siempre decía 'la moto se mueve'. Y él era el técnico de mi compañero de equipo, de Jose Carrión, que está en el Estrella Galicia de Moto3 y un día me dijo 'Marc, no olvides nunca esta frase: las motos de carreras se van a mover siempre'", comentó al respecto Marc Márquez.

"Al moverse más la moto, aparentemente más que las Yamaha y las Ducati, físicamente requiere más, pero no es nada nuevo ya que durante la temporada ya he ido lidiando un poco con este problema y físicamente me siento muy bien, así que espero que no sea un problema", agregó el piloto de Repsol Honda.

"Después, a nivel de ritmo, las vueltas que he dado tanto ayer como hoy no están mal, pero faltará por ver la temperatura, el desgaste de los neumáticos, si es una carrera muy rápida o lenta pues creo que hay cuatro o cinco pilotos, especialmente los cuatro primeros del campeonato e incluyo a Cal, que pueden optar a la victoria", reconoció el piloto de Repsol, que cuenta en la pelea con Valentino Rossi.

"Al final cada uno intenta gestionarse de la mejor manera las carreras, pero si hoy empuja y es capaz de hacer 2:00.0, a menos de una décima de mi tiempo, que ha sido muy rápido, creo que quiere decir que está preparado", recalcó del italiano.

"Crutchlow está muy bien y creo que Maverick tiene muy buen ritmo, luego están Valentino y Dovizioso, que quizás no están tan fuertes, pero que estarán ahí en la lucha", asegura Márquez.

"Al final cada uno tiene que hacer su carrera, somos pilotos de MotoGP, intentaremos dar el ciento por ciento y Crutchlow juega en casa por lo que está claro que lo dará todo y nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, intentar sacar el ciento por ciento y, si me encuentro cómodo y veo que hay opciones de victoria, está claro que lo intentaré", explicó el piloto de Repsol sobre las opciones del británico en la carrera "de casa".

En lo que se refiere al cambio de hora, Marc Márquez reconoció que él "preferiría correr pronto, pero es lo mismo para todos y no afectará para nada".