Froome y los selfies de Contador

Xorret de Catí , 26 ago .- Chris Froome (Sky), líder de la Vuelta, no esconde su estima y respeto por Alberto Contador, quien a pesar de haber anunciado su retirada como profesional al terminar la Vuelta, se ha convertido en el único rival del británico capaz de pelear con él codo con codo.

Aunque la clasificación general indica que Contador está muy lejos de la pelea por el maillot rojo, decimoséptimo a 3.10 de Froome, el jefe de filas tiene la sensación de estar viviendo los últimos duelos con el madrileño, pero también de que no está, ni mucho menos, de paseo en la Vuelta.

"Si, tengo esa sensación. Contador no está aquí para dar una Vuelta a España tranquilamente, haciéndose selfies, está aquí para correr, para ganar. Está en un estado de forma fantástico. Ha tenido unos primeros días duros, perdiendo algo de tiempo en Andorra, pero lo está recuperando", dijo.

El cuádruple ganador del Tour de Francia tiene claro que Contador sigue siendo un rival a seguir, sin margen para la confianza.

"Lo veo súperfuerte, va a seguir presionando y, como equipo vamos a tener que estar muy atentos para que no nos pase lo del año pasado".

Contador será un rival más para Froome, según el británico de origen keniano, pero los intereses podrían confluir.

"Está en nuestros intereses trabajar juntos. Hoy no ha querido colaborar, el otro día fui yo. Cada uno tiene su táctica, pero hay situaciones que nos harán trabajar juntos. Eso lo veremos según vaya avanzando la carrera".

Después de su desfallecimiento en la etapa de Andorra, en la tercera jornada, Contador ha sido el único que no solo no ha perdido tiempo respecto a Froome, sino que ha recortado. El madrileño se retirará al final de la Vuelta, en Madrid. No antes.