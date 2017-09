El Espanyol se estrena en casa ante un Leganés con confianza

Barcelona/Leganés , 26 ago .- Después de debutar con un empate de prestigio en el Sánchez Pizjuán (1-1), el Espanyol se estrena en su feudo con el objetivo de sumar los tres primeros puntos de la temporada ante el Leganés, un rival que llega con mucha confianza tras su victoria ante el Alavés.

A la espera de poder acabar de apuntalar la plantilla antes del cierre del mercado de fichajes, el equipo entrenado por Quique Sánchez Flores afronta el debut en Cornellà-El Prat con las mismas bajas que ya presentó en Sevilla, además del zaguero Marc Navarro, que quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica.

De esta manera, no entran dentro de los planes del técnico blanquiazul Víctor Sánchez, Diego López, Óscar Duarte y Álvaro Vázquez, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Todo indica pues que Sánchez Flores mantendrá una alineación similar a la que presentó en el Sánchez Pizjuan, aunque no es descartable que realice alguna modificación en la medular dando entrada a un jugador más creativo como Marc Roca en lugar de un centrocampista de contención como Pape Diop.

Otro de los jugadores fijos, ante la baja de Diego López, es el guardameta Pau López, que ante el Sevilla fue uno de los jugadores más destacados del encuentro protagonizando varias intervenciones de mérito.

A pesar de las bajas, el cuadro 'periquito' confía en repetir la buena actuación del año pasado en la visita del Leganés, que encajó un contundente 3-0 con dos goles de Pablo Piatti, indiscutible en los planes de Quique Sánchez Flores, y Gerard Moreno, quien todo apunta que mañana será uno de los once elegidos por parte de su técnico.

Otro de los protagonistas del encuentro será Sergio García. Después de su aventura en Catar, el delantero se reencontrará con su afición en su segunda etapa como jugador blanquiazul. El jugador catalán se quedó en el banquillo ante el Sevilla y mañana podría jugar sus primeros minutos en un encuentro oficial, si bien su presencia en el once inicial es poco probable.

Enfrente estará el Leganés, que viaja a Barcelona en lo que supone su primer desplazamiento de la temporada tras recibir en la primera jornada al Alavés.

En ese primer encuentro del campeonato contra el equipo vasco, el Leganés sumó la primera victoria del curso (1-0) con un tanto de Gabriel Pires.

Para este encuentro, Asier Garitano no puede contar por lesión con el portero Jon Ander Serantes, el defensa griego Dimitrios Siovas y el centrocampista valenciano David Timor.

La buena noticia para Garitano es que recupera al centrocampista gerundense Gerard Gumbau, que no pudo jugar contra el Alavés debido a una sanción que arrastraba del curso pasado.

En cuanto al once titular, los planes de Garitano son una incógnita, puesto que no ha dado pistas durante la semana. Una opción podría ser repetir el mismo once que se impuso al Alavés y dar continuidad a un plantel que vuelve a tener como objetivo la permanencia.

· Alineaciones probables:

Espanyol: Pau López; Javi López, David López, Naldo, Aarón; Jurado, Javi Fuego, Roca, Piatti; Baptistao y Gerard Moreno.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Mantovani, Ezequiel Muñoz, Diego Rico; Rubén Pérez, Eraso; Szymanowski, Gabriel, Omar Ramos; y Guerrero.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 18.15.

------------------------------

Puestos: Espanyol (11º. 1 punto). Leganés (5º. 3 puntos).

La clave: La capacidad goleadora del Espanyol se mide a la fortaleza defensiva del Leganés.

El dato: En dos ocasiones ha visitado el Leganés el estadio del Espanyol y en ambos casos el partido acabó con el mismo resultado: 3-0 (1993-1994 y 2016-17).

El entorno: El presidente y propietario del Espanyol, Chen Yansheng se encuentra en Barcelona y presenciará en directo el encuentro.

La frase:

Quique Flores: "Tenemos que seguir manteniendo nuestra conexión con la afición y demostrar que somos un equipo trabajador, solidario y humilde".

Garitano: "Al Espanyol no le hace falta mucho para hacerte daño y es un equipo muy solvente".