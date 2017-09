David Villa: "Vivo un sueño"

Nueva York, 26 ago (EFE).- El delantero español David Villa, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), vive ajeno al debate que ha suscitado su llamada de nuevo a la selección después de tres años de ausencia y con 35 años de edad y asegura que es un auténtico "sueño".

Sin haber logrado ningún título con el New York City, Villa sí ha destacado en el apartado individual en una liga ajena a lo que se da en el resto de las del mundo, con calendario opuesto y sin equipos que ascienden y descienden de categoría.

El "Guaje", con su estilo de lucha, olfato de gol y oportunismo, ha destacado y se ha ganado una nueva convocatoria del seleccionador español Julen Lopetegui.

"No tengo palabras, vivo un sueño", declaró Villa tras conocer la llamada del seleccionador, mientras que en la línea de todos los jugadores que llegan a la MLS también aprovechó la oportunidad para alabar las "bondades" y "grandezas" de la MLS.

"Esto es un reconocimiento para la MLS, una liga que quiere crecer", destacó Villa, que agregó: "No tengo palabras para describir el sueño que estoy viviendo porque los que me conocéis sabéis de la ilusión que tenía de volver a la selección. Pero cada vez se hacía más difícil", reconoció Villa la pasada noche después que el New York City empataba de visitante a 1-1 frente a los Red Bulls de Nueva York.

"Estaba contento desde hace algunos meses, porque me constaba que Julen Lopetegui había venido a ver partidos de New York City FC", reveló el jugador franquicia. "Que él me haya visto en buen estado y crea que yo puedo ayudar a mi selección es un orgullo. Intentaré hacer lo mejor posible, lo que hecho siempre. Dar todo por la selección de mi país una vez más".

Villa es el máximo goleador en la historia de la selección y espera incrementar la marca que actualmente es de 59 en los 97 partidos que ha disputado.

El capitán de NYCFC supo que después de tres años regresaría a la selección española cuando el jueves por la noche recibió una llamada del propio seleccionador nacional, que definió las actuaciones de Villa en la MLS como "magníficas" y con su llamada lo presenta como un jugador clave en sus planes de futuro.

Mientras que el "Guaje" se ve también en ese papel al comentar: "Tenemos que pensar en lo más importante. Tenemos por delante dos partidos difíciles, especialmente frente a Italia. Esperamos ganarlos para poder sellar la clasificación al Mundial de Rusia".

Pero lo que más le interesó resaltar es que su decisión de llegar al fútbol estadounidense no ha sido ningún obstáculo para conseguir su regreso a uno de los mejores del mundo a nivel de selección.

"No renuncié a nada al venir a la MLS y a New York City FC. Vine a hacer lo mismo que hice en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, en el Valencia, en el Zaragoza y en el Sporting", valoró Villa, que dijo que en Nueva York trabaja de la misma manera que cuando estaba en España.

"Que el seleccionador haya reconocido que estoy jugando en buen nivel pese a estar fuera de Europa es importante", concluyó Villa, el primer español en ser convocado por su equipo nacional mientras juega fuera de Europa.