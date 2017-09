Cooper, tras ganar el oro: "Nos ha salido un carrerón y casi no me lo creo"

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El campeón olímpico Marcus Cooper Walz reconoció hoy, tras ganar la medalla de oro junto al gallego Rodrigo Germade en la prueba de K2 500 metros de los mundiales de piragüismo de Racice (República Checa), que "casi" no se creía el "carrerón" que les había salido.

"Estamos contentísimos, casi no me lo creo. Es una pasada poder sacar esta medalla de oro (...). Hemos entrenado muy duro estos últimos meses y con muchísima ilusión. Era una modalidad que llevábamos tiempo queriendo hacer y nos ha salido una pasada de regata, no solo por el hecho de ganar que es una pasada, pero nos ha salido un carrerón", explicó en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Piragüismo.

En su opinión, Germade y él salieron "muy fuertes" y se fueron desde el principio. "Impusimos un ritmo medio superbueno y, por así decirlo, relativamente cómodo y preparando el ultimo tirón final. No han sido capaces de cogernos y hemos llegado a meta y ha sido una alegría enorme", añadió.

El campeón olímpico tuvo sensaciones "muy buenas" en una carrera "soñada" porque salió todo "prácticamente" como habían previsto. En mitad de la prueba impusieron un ritmo muy fuerte y duro "y la piragua no se frenaba", lo que le da "una subida y una sensación de disfrute dentro de la misma prueba que es una maravilla", admitió.

Por su parte, su compañero Rodrigo Germade explicó que el K2 500 es una prueba que le gusta mucho. "Es una de mis favoritas y ahora mismo, aunque se lleva haciendo toda la vida, comienza a aumentar la participación al haber sido incluida en el programa olímpico".

"En este campeonato ya se notó que el nivel aumentó bastante. Las sensaciones en la regata también fueron muy buenas y nos quedamos con eso de cara a un futuro", dijo el nuevo campeón mundial.

La superioridad de la pareja Cooper-Germade fue manifiesta en el medio kilómetro de Racice. Pasaron por los 250 metros con 303 milésimas de ventaja sobre los húngaros Bence Nádas y Sándor Totka y les superaron en meta ya por 1.128 segundos.

Los campeones del mundo marcaron un crono de 1:27.979, por 1:29.107 de los centroeuropeos y 1:29.518 de los bielorrusos Vitaly Bialko y Raman Piatrushenka.