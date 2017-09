Cooper y Germade campeones de K2 500 y Garrote y Toro subcampeones en 200

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El campeón olímpico Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade se hicieron este sábado con el título de K2 500 metros en los mundiales de piragüismo que se disputan en Racice (República Checa), en tanto que Carlos Garrote y el también oro olímpico Cristian Toro terminaron segundos en K2 200 m.

También hoy, la selección española, que contaba con un total de seis embarcaciones finalistas A, ha obtenido un sexto puesto con el K2 1.000 de Paco Cubelos e Iñigo Peña; el octavo del C2 500 de Adriana Paniagua-Patricia Coco y de Alfonso Benavides en C1 200, y el noveno de Roi Rodríguez en K1 1.000 metros.

Cooper, oro en los Juegos de Río en K1 1.000, añadió una página más a su historial con su primer título mundial, que sigue a las medallas de plata y bronce que había ganado en 2015 y 2014, respectivamente en K2 500 y K1 500.

La superioridad de la pareja Cooper-Germade fue manifiesta en el medio kilómetro de Racice. Pasaron por los 250 metros con 303 milésimas de ventaja sobre los húngaros Bence Nádas y Sándor Totka y les superaron en meta ya por 1.128 segundos.

Los campeones del mundo marcaron un crono de 1:27.979, por 1:29.107 de los centroeuropeos y 1:29.518 de los bielorrusos Vitaly Bialko y Raman Piatrushenka.

Tras ganar el oro, el campeón olímpico balear reconoció que "casi" no se creía el "carrerón" que les había salido.

"Estamos contentísimos, casi no me lo creo. Es una pasada poder sacar esta medalla de oro (...). Hemos entrenado muy duro estos últimos meses y con muchísima ilusión. Era una modalidad que llevábamos tiempo queriendo hacer y nos ha salido una pasada de regata, no solo por el hecho de ganar que es una pasada, pero nos ha salido un carrerón", explicó Cooper en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Piragüismo.

Su compañero Rodrigo Germade dijo que el K2 500 es una prueba que le gusta mucho. "Es una de mis favoritas y ahora mismo, aunque se lleva haciendo toda la vida, comienza a aumentar la participación al haber sido incluida en el programa olímpico".

"En este campeonato ya se notó que el nivel aumentó bastante. Las sensaciones en la regata también fueron muy buenas y nos quedamos con eso de cara a un futuro", refirió el nuevo campeón mundial.

En la final de los 200 metros, apenas 336 milésimas alejaron al kayak de Garrote y Toro de la victoria, que se llevaron los húngaros Márik Balaska y Balázs Birkas con un crono de 30.912.

Toro subió a lo alto del podio olímpico en Río junto a Saúl Craviotto en esta misma prueba.

Completaron el podio mundial del doble hectómetro los serbios Nebojsa Grujic y Marko Novakovic, con 31.451.

En las otras finales de la jornada, Francisco Cubelos e Íñigo Peña entraron séptimos en K2 1.000, con victoria de los serbios Marko Tomicevic y Milenko Zoric.

Adriana Paniagua y Patricia Coco terminaron octavas en la final de C2 500, ganada por las canadienses Laurence Vicent y Katie Vincent.

Roi Rodríguez finalizó noveno y último en la de K1 1.000, que fue para el alemán Tom Liebscher; y Alfonso Benavides octavo en C1 200, distancia en la que triunfó el bielorruso Artsem Kozyr.

Y las medallas logradas este sábado por Cooper-Germade y Toro-Garrote podían no ser las únicas de la delegación española, que este domingo cerrará la competición con otras siete embarcaciones finalistas.

Se trata de tres K4, el 500 -integrado por los cuatro medallistas del sábado-, el 1.000 -Hernanz, Cabañín, Carrera y Germade- y el femenino -Ouzande, Heredia, Contreras y Lazkano-.

Y también el K1 1.000 metros de la catalana Laia Pelachs, el K1 500 del gallego Roi Rodríguez, el C1 200 de la balear Adriana Paniagua y el C2 de los también baleares Segura-Benavides.