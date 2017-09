El Cádiz busca su segundo triunfo y el Alcorcón sorprender en el Carranza

Cádiz/Alcorcón , 26 ago .- El Cádiz se plantea el objetivo de ganar y sumar un pleno de triunfos después de la victoria cosechada frente al Córdoba, mientras que el Alcorcón, que empató en su debut, espera lograr su primer triunfo de la temporada.

El Cádiz presenta cinco bajas para recibir al Alcorcón, de ellas dos son futbolistas que cayeron lesionados en El Arcángel y no se han podido recuperar a tiempo.

Se trata del delantero David Barral, que padece un esguince de grado medio del peroneo astragalino acompañado de sinovitis del tobillo y edema óseo, y del centrocampista José Mari Martín-Bejarano, que se ha resentido de una contusión de tobillo.

Los otros tres ausentes (Khalifa Sankaré, Alberto Perea y Rubén Cruz) ya estaban lesionados la semana pasada y no pudieron afrontar el estreno liguero de los dirigidos por Álvaro Cervera.

Por contra, se ha recuperado el extremo Nico Hidalgo, que la semana pasada estaba lesionado por una microrrotura fibrilar en el aductor.

Cervera ha facilitado una lista de diecinueve jugadores, de los que el domingo tendrá que descartar a uno, formada por los porteros Cifuentes y Yáñez y los jugadores de campo Carpio, Correa, Marcos Mauro, Servando, Villanueva, Bijker, Oliván, Garrido, Abdullah, Álex Fernández, Salvi, Álvaro, Aitor, Nico, Moha, Airam y Romera.

Enfrente estará el Alcorcón, que empató la primera jornada con el Sporting de Gijón (0-0), dejó buenas sensaciones en cuanto a juego, pero volvió a pecar del mismo defecto que la pasada temporada, el de la pegada y la falta de gol.

El conjunto alfarero tuvo oportunidades para marcarle al Sporting, pero fue incapaz de perforar la meta rival, algo que se antoja vital para poder sumar en Cádiz, a dónde acude con la moral alta después de una buena pretemporada y un buen arranque liguero.

En cuanto al once titular, Julio Velázquez tendrá que hacer al menos un cambio, puesto que el central David Navarro, que se lesionó en el debut, no ha entrado en la convocatoria. Su lugar en el once es posible que lo ocupe Hugo Álvarez.

La incógnita reside bajo palos, puesto que la pasada jornada Casto no pudo jugar por lesión y el titular fue Dani Jiménez. En este segundo partido, con ambos disponibles, Julio Velázquez tendrá que decidir por quién apuesta para el campeonato liguero.

Este será el tercer encuentro en Segunda entre Cádiz y Alcorcón. En los dos anteriores, ambos correspondientes a la última temporada, la victoria fue para el conjunto andaluz.

· Alineaciones probables:

Cádiz: Cifuentes; Carpio, Marcos Mauro, Servando, Bijker; Garrido, Abdullah, Salvi, Álvaro, Aitor; y Romera.

Alcorcón: Dani Jiménez o Casto; Laure, Hugo Álvarez, David Fernández, Esteban Burgos, Bellvis; Kadir, Borja Domínguez o Toribio, Errasti, Nono; y Álvaro Giménez.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité castellano-manchego).

Estadio: Ramón de Carranza.

Hora: 20.30.