Barguil, a casa por desobediente

Xorret de Catí , 26 ago .- El francés Warren Barguil (Sunweb), rey de la montaña y ganador de dos etapas en el Tour de Francia, no tomó la salida en la octava jornada de la Vuelta "por decisión del equipo".

Comunicado suave de la formación holandesa. La razón de la fulminante decisión fue que Barguil fue enviado a casa por desobediente.

En la etapa del viernes con final en Cuenca el líder de la escuadra, el holandés Wilco Kelderman sufrió una avería mecánica y desde el coche la orden al ciclista galo fue clara: "Baja a ayudar a Wilco". Y Barguil se hizo el loco y llegó con el grupo de favoritos,

Según el equipo, Barguil, que se marchará al Fortuneo la temporada que viene, "no corría conforme a los objetivos del equipo", Según el corredor, "la decepción es tremenda porque estaba en forma y quería hacer una gran Vuelta".

En Cuenca, y al final de la etapa, había malestar en la casa del Sunweb. Kelderman y los directores del equipo juraban en arameo por el comportamiento remolón y desobediente de Barguil. Se mascaba la expulsión. La disciplina de grupo había sido pisoteada.

Barguil, que marchaba con el grupo de los lideres de la Vuelta, se negó a retrasar su posición para ayudar a Kelderman, que había sufrido un pinchazo. Mientras el rey de la montaña del Tour llegaba con los favoritos, su jefe de filas perdía 17 segundos que le hicieron pasar del undécimo puesto de la general al decimocuarto, a 1.45 de Chris Froome, y casualmente por detrás de Barguil.

Como quiera que Barguil se marchará al Fortuneo a final de temporada, es posible que la etapa de Cuenca haya sido la última de Barguil con el maillot del Sunweb.

Al parecer, la paciencia en el Sunweb con Barguil estaba a punto de agotarse por la falta de disposición del corredor a sacrificarse por otros compañeros en carreras que no fue él el responsable de llevar los galones.

Barguil se marchó triste y decepcionado, con sus ilusiones por tierra.

"Por decisión del equipo tengo que dejar la Vuelta. Me encuentro bien y tengo buenas piernas. Me veía capacitado para atacar en las montañas, como hice en el Tour de Francia. La Vuelta es una gran carrera y me siento muy decepcionado por tener que marcharme, pero es una decisión del equipo y la debo aceptar", dijo, esta vez obediente.

Barguil, de 25 años, ganó dos etapas de la Vuelta en 2013, en Formigal y Castelldefels y en el pasado Tour sorprendió con victorias en el Izoard y en Foix.

Décimo clasificado en el Tour, recientemente anuncio su fichaje por tres temporadas con el equipo Fortuneo, de categoría Continental.

En la presente Vuelta ocupaba el puesto número 13 a 1.43 del líder, el británico Chris Froome.