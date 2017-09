Alonso: Hamilton tiene un coche dominante pero le saca partido y lo felicito

Spa-Francorchamps , 26 ago .- El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), doble campeón del mundo de F1 -en 2005 y 2006, con Renault- indicó a EFE que felicita a su excompañero inglés Lewis Hamilton (Mercedes) por haber igualado este sábado en Spa-Francorchamps la plusmarca de 'poles' (68) del alemán Michael Schumacher, el 'hombre récord' de la categoría reina del motor.

"Hay que felicitarlo, porque ha conseguido un buen numero de 'poles'. Los puntos, no obstante, se reparten el domingo, así que ojalá le vaya bien mañana y pueda completar un gran fin de semana", indicó Alonso, de 36 años, el tercer piloto con más victorias de entre los activos (32), a pesar de que la última de ellas data de hace más de cuatro años (mayo de 2013, en el Gran Premio de España).

"Sus números han sido impresionantes, sobre todo los sábados, durante estos últimos años. En los que, sin duda, se ha beneficiado de su coche dominante", respondió a Efe el genial piloto asturiano durante el encuentro con los medios de su equipo ("Meet the Team"), en el que también participaron su compañero belga Stoffel Vandoorne; el francés Eric Boullier, jefe de equipo de McLaren; y el japonés Yusuke Hasegawa, máximo responsable del motor Honda.

"Tiene un coche dominante, pero hay que sacarle rendimiento al mismo; y él lo hace, así que hay que felicitarlo. Sin duda" explicó a Efe Alonso, que el pasado mes de julio logró el mejor resultado de una tercera temporada triste con McLaren-Honda al acabar sexto en Hungría, donde marcó, además, la vuelta rápido.

Alonso, que indicó que el resultado de la calificación fue "inesperado" -por mejor de lo esperado- volvió a hacer hincapié, al ser preguntado por ello, que lo fue por el buen funcionamiento "del chasis" y no del motor.

"Tuvimos algunos problemas que nos impidieron pasar a la Q3, pero hubiéramos acabado el nuevo o el diez, así que salir undécimos, con neumáticos nuevos, no es tan malo", comentó Alonso, que se refirió con ironía a las pruebas para ganar tiempo ayudado por el rebufo de su compañero Vandoorne. "Ya lo hice siempre, en todos los equipos en los que he estado. A pesar de que soy una persona con un carácter muy complicado y difícil para trabajar con ella; y todas esas cosas que dicen por ahí, resulta que en todos los equipos en los que estuve sucede lo contrario", indicó el doble campeón mundial español durante el encuentro, que, como es habitual, discurrió en inglés.

Preguntado por Efe, Alonso admitió que "la meteorología, definitivamente, podría" ayudarlo durante la carrera, si llueve o hay situaciones cambiantes en lo que a precipitaciones se refiere.

"Está claro que el tiempo nos puede ayudar, porque el ritmo que tenemos no llega para puntuar. Para entrar en los puntos necesitamos todas las ayudas posibles, también de los chicos que van por delante; y lógicamente, del tiempo", indicó.

"Si logramos puntuar, será por esas cosas. El año pasado salí el último; y era cuarto después de la bandera roja que salió tras el accidente de (Kevin) Magnussen (danés). Tenemos que estar muy concentrados en todo momento. Y si logramos puntuar, será otro resultado inesperado", respondió a Efe el doble campeón del mundo asturiano, que también fue preguntado por el nuevo rumor que lo aproxima esta vez a Williams.

Alonso ni confirmó ni desmintió, recordando que siempre dijo que empezará a tomar decisiones a partir de septiembre.

"Siempre he dicho que me ocuparé de todos estos asuntos más a fondo a partir del próximo mes. Está claro que ha habido ofertas, por supuesto que las ha habido. De esas ofertas, directamente he rechazado el sesenta por ciento; ahora tengo que analizar el otro cuarenta restante", explicó Alonso este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps.