Alaphilippe:"Es increíble, no esperaba ganar"

Xorret de Catí , 26 ago .- El francés Julian Alaphilippe (Quick Step), ganador de la octava etapa de la Vuelta dijo en la meta de Xorret de Catí, dijo que "no esperaba ganar", pero calificó su victoria de "increíble".

"Es increíble. No esperaba ganar. La verdad es que había pensado más en la etapa del domingo. Para mí ha sido un poco complicado. No me estaba sintiendo muy bien en las últimas dos o tres etapas, pero creo que la fatiga es para todo el mundo", señaló el ciclista de Saint-Amand-Montrond,

Alaphilippe se refirió a su duelo con el polaco Rafal Majka, quien atacó hasta en cinco ocasiones para soltar al galo, todas ellas sin éxito.

"He sufrido mucho, como todos, pero la meta estaba en la cima. Majka puso un gran ritmo y puso las cosas muy difíciles".

Su primera victoria en la Vuelta en el año de su debut será inolvidable para Alaphilippe, más aún después de un año que se torció desde el principio con una lesión en la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano tras una caída en el País Vasco.

"He logrado la primera victoria en mi debut en la Vuelta después de una temporada que empezó mal, eso es muy importante y me pone supercontento. Vuelvo a mi mejor nivel después de una larga recuperación, de las carreras en Bélgica y la Vuelta a Burgos", afirmó.

Alaphilippe, de 25 años, destacó la labor del equipo, que le permitió entrar en la fuga

"El equipo lo ha estado haciendo genial desde el principio de la Vuelta. Siempre estamos en cabeza. Pensaba que mañana podría haber sido un buen final para mí, pero hoy me he ido con esta gran escapada después de 40 kilómetros y he conseguido un gran triunfo"

Una referencia especial a su compañero de equipo el italiano Matteo Trentin, también ganador para el Quick Step en esta Vuelta. "No tengo palabras, es maravilloso. Ya tenemos tres victorias de etapa y esto todavía no se ha acabado".