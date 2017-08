Sony adquiere el distribuidor Funimation por 121 millones de euros

Tokio, 1 ago (EFECOM).- Sony anunció hoy que adquirirá el 95 % del distribuidor estadounidense de animación Funimation, en una operación valorada en 143 millones de dólares (121 millones de euros) con la que busca convertirse en líder mundial del sector.

Funimation es propietaria de los derechos en EE.UU. de un extenso catálogo de series de animación japonesa entre las que están "Dragon Ball" (Bola de Dragón), "Cowboy Bebop", "One Piece" y "Attack on Titan" (Ataque a los Titanes), así como del exitoso filme "Your Name".

Además de distribuir animación o "anime" en EE.UU., cuenta con el servicio de suscripción de retransmisiones en directo FunimationNOW, disponible en plataformas como PlayStation Store o en dispositivos móviles, y vende artículos de promoción comercial y DVDs en su página web.