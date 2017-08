El Parlamento de Libia expresa desconfianza ante acuerdos con Italia

Trípoli, 3 jul (EFE).- El Parlamento libio expresó su rechazo "categórico" a cualquier tipo de acuerdo a cualquier solicitud que presente Italia y le pueda permitir violar la soberanía nacional con el pretexto de la asistencia y el apoyo a la lucha contra la inmigración ilegal, en un comunicado.

El texto del comunicado añade que no se admite ningún acuerdo que no sea sometido al poder legislativo representado por la aprobación del Parlamento y no a través del poder ejecutivo "que aún no recibió el voto de confianza" asunto "que no protege la soberanía nacional ni las aguas territoriales libias".

El Parlamento también advirtió a Italia sobre el peligro de exportar la crisis humanitaria de su territorio al territorio de Libia "a través del retorno de los inmigrantes ilegales".

Por último, el Parlamento reclama a las Naciones Unidas que adopte medidas que protejan la soberanía de Libia, "Estado representado en su seno" y a Italia que "respete" la convenciones y tratados internacionales y la soberanía libia.