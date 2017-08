Rajoy no descarta reunión del Consejo de Ministros el 16 agosto por Cataluña

Ribadumia , 2 ago .- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado hoy que "no es imposible" la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el próximo 16 de agosto si finalmente el Parlamento catalán decide admitir a trámite la proposición de ley para la celebración del referéndum soberanista fijado para el 1 de octubre.

"En principio, yo no lo descarto", ha expresado Rajoy, que ha indicado que aunque la próxima reunión de su gabinete está prevista para el 25 de agosto "es posible que pueda haber uno antes", pero "no está decidido todavía".

El presidente del Gobierno ha efectuado estas declaraciones desde su reposo vacacional en Galicia, donde esta mañana ha salido a pasear por las orillas del río Umia, a su paso por la localidad de Ponte Arnelas, en Ribadumia (Pontevedra).

Desde allí, Rajoy ha querido insistir, en todo caso, y "con toda tranquilidad y toda moderación", en que "no habrá referéndum el 1 de octubre", ya que -ha sostenido- "España es una democracia avanzada" en la que "la ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar", en base al dictado del Tribunal Constitucional que declara ilícito el referéndum catalán.

"Aquí rige la ley y el Estado de derecho y no puede un gobernante jactarse de que va a incumplir la ley", ha apuntado. EFE