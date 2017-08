Jorge Lorenzo: "Brno es un circuito donde me siento a gusto"

Madrid, 2 ago (EFE).- Jorge Lorenzo, piloto español de Ducati, se mostró motivado con miras a la segunda parte del Mundial de Moto GP que comienza en el circuito de Brno (República Checa), donde se siente "muy a gusto".

"Brno, por ejemplo, es uno de esos circuitos donde me siento a gusto y pienso que puedo sacarle un gran rendimiento a la moto. Es un trazado con muchas curvas enlazadas y que me trae muy buenos recuerdos", afirmó en unas declaraciones facilitadas por el equipo Ducati.

Jorge Lorenzo es optimista con miras a la segunda mitad del campeonato para poder progresar en la clasificación del Mundial, en el que ocupa la novena posición, con 65 puntos: "Hemos llegado a mitad de temporada y tras pocos días de vacaciones he aprovechado las tres últimas semanas para entrenar muy duro y llegar preparado al segundo tramo de campeonato, que en los últimos años se me ha dado especialmente bien", dijo.

Además, el español se mostró con ganas de volver a subirse a la moto: "Tengo muchas ganas de volver a la rutina con el equipo y seguir trabajando fuerte para ser competitivos en estas nueve carreras que quedan de Mundial. Seguro que daremos un paso adelante", aseguró.

Unas sensaciones distintas a las de su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, que no guarda buenos recuerdos de Brno: "Brno es una de las pistas más bonitas del calendario pero también una de las más difíciles. Es siempre fascinante correr aquí. En los últimos años no he brillado especialmente en Brno, pero lo daré todo este fin de semana para llevar a casa un buen resultado", declaró.